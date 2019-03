Valentin Gehrig besonders ausgezeichnet

Zahlreiche Ehrungen verdienter Mitglieder standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Gissigheim.

Gissigheim. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Martin Withopf gedachte man der verstorbenen Vereinsmitglieder. Schriftführerin Michaele Rapp verlas nun das Protokoll zur letzten Zusammenkunft bevor Martin Withopf im Bericht des Vorsitzenden einige Höhepunkte des abgelaufenen Vereinsjahres in Erinnerung gerufen wurden.

Nachdem man bei der Jahresauftaktfeier im Festsaal des Schlosses mit einer Weinprobe ins neue Vereinsjahr gestartet war, war das erste Quartal hauptsächlich geprägt von den Proben für das Kirchenkonzert, das zu einem schönen Erfolg wurde. Bei den zahlreichen Sommerterminen dürfen die Unterhaltungsauftritte beim Jubiläum 50 Jahre Café Berberich sowie auf dem Jakobifest in Dienstadt als besonders gelungen gesehen werden.

Ein weiteres Highlight war der Gegenbesuch beim Jubiläumsfest der Musikkapelle Schönfeld, wo man den Festgottesdienst umrahmte und danach zum Frühschoppen aufspielte. Auf kameradschaftlicher Ebene bleiben die Maitour mit Zugfahrt von Tauberbischofsheim nach Freudenberg und anschließender Wanderung über Freudenburg, Ernsthof und Rauenberg nach Nassig in schöner Erinnerung. Aber auch die letzte Probe vor der Sommerpause am Rossbrunn mit anschließendem Grillen wertete der Vorsitzende als gelungenes Gemeinschaftserlebnis.

Somit war man auch gut eingespielt, um das 15. Oktoberfest zu meistern. Mit erstklassigem Service, einer ansprechenden Küche sowie einem attraktiven Musikprogramm wurde erneut ein Spitzenergebnis und somit der gute Ruf des Festes in der Region bestätigt.

Schriftführerin Michaele Rapp verlas nun den ausführlichen Tätigkeitsbericht, aus dem hervorging, dass man 19 öffentliche Auftritte zu absolvieren hatte.

Maximilian Rapp überbrachte hernach in Vertretung die Grußworte des Dirigenten Julius Geiger. Dieser zeigte sich mit der musikalischen Entwicklung ausgesprochen zufrieden, erachtet eine ausgewogenere Besetzung allerdings als wünschenswert.

Christoph Haberkorn brachte schließlich den Kassenbericht zu Gehör, der ein positives Ergebnis auswies. Dieter Zimmermann, der mit Marina Rudelgast die Kasse geprüft hatte, bescheinigte eine saubere und korrekte Kassenführung, so dass der von Ludwig Rapp beantragten Entlastung des Vorstands stattgegeben wurde.

Bevor man nun zum Tagesordnungspunkt Ehrungen kam, bat Vorsitzender Withopf den jüngsten Aktiven der Musikkapelle zu sich. Valentin Gehrig hatte im November 2018 die Prüfung zum Jungmusikerleistungsabzeichen D2 in Silber beim Blasmusikverband Odenwald-Bauland bestanden. Hierfür durfte er nun Urkunde, Anstecknadel und Präsent entgegennehmen.

Nachdem Baritonist Christoph Haberkorn die Ehrennadel in Silber für 20-jähriges Musizieren erhalten hatte, galt es auch noch, einige passive Mitglieder auszuzeichnen. So erhielten Erich Steffan und Hans Steinbach Urkunde und Präsent für 40-jährige passive Mitgliedschaft. 30 Jahre dabei sind Wulf Güthert, Werner Rapp, Hubert Stang und Helmut Uihlein. Seit 20 Jahren unterstützen schließlich Michael Beckstette, Melanie Bender, Matthias Leimbach, Steffen Rapp, Patricia Schießer und Susanne Schreck den Verein.

Nach dem Dank an die Geehrten kam Vorsitzender Martin Withopf nun zum Ausblick auf das kommende Vereinsjahr. Anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Musikverein Pülfringen findet am 30. März im DGH Pülfringen ein Konzert statt, bei dem die erste Hälfte von der Gissigheimer Musikkapelle bestritten wird. Bei einem Serenadenkonzert im Gissigheimer Schlosshof am 25. Mai wird der Musikverein Pülfringen den ersten Teil übernehmen. Eine Zeitreise mit Tanz- und Unterhaltungsmusik der 30er/40er Jahre ist für 27. April im DGH geplant. Begrüßen darf man wir hierzu„Kaisers Salonorchester“ unter Mitwirkung von Julian Rapp. Die Marienverehrung an der Grotte ist auf den 19. Mai terminiert. Auch auf das 16. Oktoberfest wies der Vorsitzende hin. Es wird am 12/13. Oktober im Dorfgemeinschaftshaus stattfinden. Mit weiteren Musikvorträgen sowie einer Fotopräsentation von Michael Münch endete die Veranstaltung. lura

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019