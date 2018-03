Von 13 Pionieren aus der Taufe gehoben

Anzeige

Auch das Gemeinschaftsleben kommt im Verein nicht zu kurz. So werden Fahrten zu Modellbau-Messen und Verbandstagungen organisiert. Höhepunkte im jedem Jahr sind Ausflüge zu befreundeten Vereinen und die Vereinswettbewerbe. Der Flugbetrieb am Modellflugplatz in Gissigheim findet von Ende März bis Ende Oktober an jedem Wochenende statt. Die Mitglieder freuen sich über jeden Besuch. In der Zeit November bis März wird in einer Turnhalle in Tauberbischofsheim mit Indoor Modellen geflogen.

Für Interessierte am Modellflug hat der Verein im Internet eine eigene Homepage www.msv-gissigheim.de geschaltet.

Um das Jubiläum richtig feiern zu können, veranstaltet der Verein am Sonntag, 25. März, von 11 bis 18 Uhr eine Modellflug Ausstellung im Dorfgemeinschaftshaus in Gissigheim.

