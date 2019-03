Von Bob der Baumeister bis zu den Teletubbies

Alljährlich im Herbst entsteht, und das seit 22 Jahren, ein Fastnachtswagen in „Bülfri“. Zu diesem närrischen Jubiläum nehmen die „Karbuckler“ Motive aus der Vergangenheit wieder auf.

Pülfringen. Aus einem umfunktionierten Tiefladeranhänger, der im Sommer für Heu und Stroh genutzt wird, bauen eine Gruppe von Leuten einen sehenswerten Motivwagen für die großen Umzüge rund um Pülfringen. Bereits nach dem Aschermittwoch fangen einige talentierte Pülfringer mit den Planungen für die kommende Saison an. Aus einer Idee wachsen die Vorstellungen, wie Technik, Spielerei, Kunst und Schönheit zu einem tollen Wagen werden könnten. Dabei bringen sich die Teilnehmer mit all ihren Talenten und Fertigkeiten ein. Wo der eine gut zeichnen und planen kann, ist der nächste ein Holzfachmann, Mechaniker, Schweißer, Elektriker oder Allrounder wie zum Beispiel Herbert Knüll, der seine Maschinenhalle und sein Wissen, genauso wie sein künstlerisches Talent zur Verfügung stellt. Bereits vor dem Winter wurde im Birkenfelder Hof bei Familie Schwab der Unterbau und die Hütte für die Musikausrüstung und die Steuerung erstellt.

Gleichzeitig haben andere Helfer in der Haidsiedlung Mechanik und Antrieb zum Leben erweckt. Maschinenbauteile werden dabei umfunktioniert und dank großzügiger Spenden von Firmen und Privatleuten zu neuen Funktionen eingesetzt.

Das Motto 2019 erinnert an die vergangenen 22 Jahre, wobei alle Motive irgendwo wiederzufinden sind. Die Aufmachung ist ein Jahrmarkt auf Rädern bei dem natürlich das Karussell und der Freifallturm laufend in Aktion sind, aber auch der Budenzauber facettenreich dargestellt ist.

Natürlich darf der Husky, der Hai, der Skifahrer, Bob der Baumeister, das Spanferkel, die Teletubbies, das Feuerwehrauto, der Bergbaubagger und das U-Boot nicht fehlen. Eine rollende Diskothek mit Discjockey und Spotlight gehört selbstverständlich dazu wie auch die Bemalung und Beschriftung.

Gezogen wird das Ganze von einem 30 Jahre alten MB Truck der, mit Otmar Müller in der Kabine, von einem besonnenen und zuverlässigen Steuermann gelenkt wird. Eine TÜV- Abnahme ist dabei ein Teil der Sicherheit, ebenso der Geleitschutz durch die Freiwillige Feuerwehr Pülfringen.

Mit annähernd 200 Beteiligten bereichern die „Bülfemer Kabuckler“ die Umzüge in Walldürn, Königheim, Hardheim, Höpfingen und Osterburken. Zum Finale wird der Wagen am Dienstagnachmittag bei der Kinderfastnacht am Dorfgemeinschaftshaus vorfahren und den krönenden Abschluss am Gasthaus „Zur Linde“ mitgestalten.

In der Fastenzeit wird dann, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, alles in die Einzelteile zerlegt, um im kommenden Jahr wieder für neue Überraschungen und viel Spaß zu sorgen.

Die Pülfringer können so voller Stolz auf eine tolle Mannschaft aus „Woochebauern“ und „Kabucklern“ blicken und einer neuen Saison entgegenfiebern. siba

