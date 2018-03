Vorstand gut gestartet

Anzeige

Darauf folgte der Bericht der Schriftführerin Lisa Häfner. Sie ging auf die wieder gewachsene Mitgliederzahl ein und blickte auf die wichtigsten Ereignisse 2017 zurück. Hierzu gehörten Puder-Rosa-Night, die Übernahme von Badeaufsichtsdiensten an den Seen in Freudenberg und Weinheim, Sommerzeltlager in Lindenfels und Fahrt auf den Weihnachtsmarkt nach Mannheim.

Die technischen Leiter Vera Künzig und Uwe Spielvogel berichteten von einer gestiegenen Teilnahme an den Freitags-Trainingsstunden. Aus dem intensiven Training resultierten wieder Top-Platzierungen bei den Bezirksmeisterschaften, bei denen vier Titel und zwei Vizemeistertitel erschwommen wurden. Auch bei den Badischen Meisterschaften wurden gute Ergebnisse erzielt.

Die Teilnehmerzahl an den Dienstagsschwimmstunden wurde gesteigert, so durften die Lehrscheininhaber der Ortsgruppe über das Jahr 81 Schwimmabzeichen abnehmen, was ein leichtes Plus darstellt. Daneben wurden Erste-Hilfe-Kurse, Aqua-Fitnesskurse und Anfängerschwimmkurse angeboten, die stets ausgebucht waren. Im Familienbad Höpfingen wurden durch die ehrenamtlichen Helfer 306 Bademeisterstunden geleistet.

Auch kann die Ortsgruppe im Bereich der Wach- und Sanitätsdienste auf regelmäßige Einsätze zurückblicken, so wurden beim Fastnachtsumzug in Königheim, beim Weinblütenfest oder bei einem Festival in Weinheim 328 Stunden geleistet. Für die Tätigkeit im Sanitätsdienst waren umfangreiche Ausrüstungsanschaffungen nötig. Auch sind regelmäßige Qualifikationen und Fortbildungen notwendig.

Der Bericht des mittlerweile ausgeschiedenen Jugendleiters Tobias Schmitt, der von Florian Greulich vorgetragen wurde, ging auf die Aktivitäten der Jugend ein. Beim Überblick über 2017 hob er verschiedene Aktionen der Jugend, wie beispielsweise das Schlauchbootfahren und das Mini-Lager im Rahmen des Kinderferienprogramms hervor. Am Ende seines Berichtes bedankte sich Tobias Schmitt bei seinen Stellvertretern und der gesamten Jugend für die Unterstützung und das Engagement. Danach folgte der Vortrag des Kassenwarts Thomas Stang, der trotz der getätigten Investitionen einen positiven Beschluss der Kasse verkündete. Die Kassenprüfer Felix Schiltmeyer und Raphael Stang bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung der Kasse, die einstimmig erteilt wurde. dlrg

