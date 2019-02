Wahlausschuss für Kommunalwahlen

Königheim.Einstimmig befürwortete der Königheimer Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Montagabend im Rathaus die von der Verwaltung vorgeschlagene Besetzung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahlen am 26. Mai.

Vorsitzender des Gremiums ist Hauptamtsleiter Nico Keller, sein Stellvertreter Paul Gehrig. Als Schriftführerin und Beisitzerin fungiert Bernhilde Greß.

Weitere Beisitzer und Stellvertreter sind Evi Lippert, Alexander Appel, Erich Bergmann und Willi Müller.

Bürgermeister Ludger Krug durfte den Vorsitz nicht übernehmen, da er sich um einen Sitz im Kreistag bewerben wird. su

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.02.2019