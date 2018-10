Wald bringt Geld in die Gemeindekasse

Die Baumaßnahmen für den Hochwasserschutz in Königheim sind seit Freitag im Staatsanzeiger ausgeschrieben. Darüber informierte Bürgermeister Ludger Krug am Montag den Gemeinderat in dessen öffentlicher Sitzung. Er ging davon aus, dass die Mandatsträger am 17. Dezember die Arbeiten vergeben können. Ausgeschrieben werden sollen in nächster Zeit auch der Neubau der Fahrzeughalle in Pülfringen, der Abriss des alten Bahnhofgebäudes in Königheim und die Umrüstung der LED-Beleuchtung im Brehmen und Pülfringen.

Noch keine Lösung wurde für die von einem Bürger erneut bemängelte Beleuchtung am Panoramaweg/Friedhof in Gissigheim gefunden. Laut Krug wurde die Verlegung einer Leitung auf bestehenden Holzmasten von der EnBW abgelehnt. Die Verkabelung vom nächsten Wohnhaus aus würde nach Berechnungen der EnBW mit einem hohen vierstelligen Betrag zu Buche schlagen. Krug:: „Das ist uns für eine Lampe zu teuer.“ Jetzt werde geprüft, ob hier eine Solarleuchte installiert werden kann.

Zugestimmt wurde drei Baugesuchen aus Königheim und einem Bauantrag aus Pülfringen.

Hinderlich, so Bernhard Honikel (CDU), seien einige in der Flur aufgestellte Holzpfähle. Aufgefallen war ihm auch ein Punktfundament am Königheimer Ortsrand aus Richtung Gissigheim. Bei Letzterem handelt es sich um eine private Baumaßnahme, so Krug. Die Pfähle identifizierte er als vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ installierte Wanderwege-Markierungen, die man gemeinsam mit den Verantwortlichen noch einmal begutachten wolle. Hans-Peter Scheifele (Bürgerliste) forderte, die Vertreter des Tourismusverbands auf, dabei auch auf die mit der Aufstellung verbundene Verkehrssicherungspflicht hinzuweisen.

An das Landratsamt weiterleiten will Krug den Hinweis eines Bürgers, dass eine Zufahrt zur B 27 geschottert worden sei: „Das halte ich für rechtswidrig“, meinte er.

Hermann Hufnagel plädierte dafür, an bei Hunde-Haltern beliebten Strecken Abfallbehälter zur Entsorgung von Hundekot-Beuteln aufzustellen.

Ermächtigt haben die Gemeinderäte den Bürgermeister, für die Gemeinde die interkommunale Vereinbarung zum integrierten Klimaschutzkonzept des Main-Tauber-Kreises zu unterzeichnen. Wie Krug zuvor erklärt hatte, seien mit dem Vertrag keine konkreten Verpflichtungen verbunden . su