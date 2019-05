„Wein dort erleben, wo er wächst“

Lauda/Oberlauda.„Wein in der Natur erleben, wo er wächst“, lautet das Motto beim ersten Wein- und Naturerlebnistag am Altenberg zwischen Lauda und Oberlauda am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt).

Beim ersten Wein- und Naturerlebnistag am Altenberg zwischen Lauda und Oberlauda am kommenden Donnerstag ab 10.30 bis etwa 18 Uhr können die Besucher sowohl die dortigen reich strukturierten Biotope und Weinrebenflächen kennenlernen als auch verschiedene Weine nebst kleinen kulinarischen Spezialitäten verkosten.

Die Besonderheiten an Pflanzen und Tieren des Flora-Fauna-Habitat-(FFH)-Schutzgebietes sowie der Rebenbewirtschaftung am Altenberg werden bei zwei kostenlosen Führungen um 13 und 15.30 Uhr durch Michael Salomon, Vorsitzender der Nabu-Gruppe Lauda, und Weingästeführer aufgezeigt.

Führungen

Als Weingästeführer mit dabei sind beim ersten Gang Tilmann Zeller aus Bad Mergentheim und bei der zweiten Tour Manfred Berger aus Gerlachsheim. Die Führungen dauern etwa 1,5 bis 2 Stunden. Festes Schuhwerk wird ebenso empfohlen wie die Mitnahme eines Fernglases.

Zudem können die Besucher auf dem rund 2,5 Kilometer langen Rundweg auch auf eigene Faust die Biotope und Natur an diesem Weinberg erkunden. Einhergehend ist mit der rollenden Waldschule der Kreisjägervereinigung Tauberbischofsheim viel Interessantes über den Lebensraum Wald zu erfahren. Unter anderem werden Präparate heimischer Tiere und Tafeln mit Infos über die regionalen Lebensräume präsentiert.

Bewirtschaftung mit Schafen

Wie Rebflächen naturnah, schonend und ohne Einsatz von Herbiziden beweidet werden können, ist bei einem Versuch des Weingutes Sack in Zusammenarbeit mit dem Weinbauinstitut der Universität Freiburg zu sehen. Um den Pflanzenaufwuchs zwischen den Reben niedrig zu halten, werden diese Versuchsflächen mit drei bis fünf sogenannten „Ouessantschafen“ („Bretonische Zwergschafe“) bewirtschaftet. Zusätzlich werden Infos über die Aktion „Lebendiger Weinberg“ der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg angeboten.

„Ökologisch hat sich in den vergangenen Jahren am Altenberg viel entwickelt“, berichten die Lauda-Königshöfer Weingästeführerin Elke Nixdorf-Maertens und Michael Salomon. Dazu zählen insbesondere sehr abwechslungsreiche Strukturen, Hecken, Brachflächen, Mager- und Trockenrasen, Steinriegel, Natursteinmauern sowie Weinreben und Streuobstwiesen. Ebenso vielfältig und artenreich zeigt sich dort die Pflanzen- und Tierwelt. So lassen sich vor allem auf den halbtrockenen bis trockenen Standorten spezifische, seltene und geschützte Pflanzen wie etwa Knabenkräuter und Wiesensalbei finden. In der Vogelwelt sind zum Beispiel Bluthänflinge, Grasmücken und Nachtigallen immer wieder zu hören sowie mit etwas Glück auch zu beobachten. Start- und Zielort der Führungen und des Rundwegs ist der „Johannisfeuerplatz“ am Oberen Weinbergweg auf Gemarkung Oberlauda.

Auf diesem „Hauptplatz“ sorgen Melanie Schillinger und Jürgen Wiesner, Inhaber des „Ratskellers“ in Lauda, mit kleinen Spezialitäten und Getränken für kulinarische Genüsse. Ebenfalls an diesem zentralen Platz als auch zusätzlich an zwei Stationen auf dem Rundweg kredenzt das Weingut Johann August Sack aus Lauda verschiedene ausgewählte Weinspezialitäten wie etwa Tauberschwarz.

Die beiden Weinstationen unterwegs befinden sich auf dem Unteren und dem Oberen Weinbergweg. Dort werden jeweils drei Edeltropfen angeboten. Zudem können diese und noch zwei weitere Weine, die von Geschäftsführer Karlheinz Sack gemeinsam mit lokalen Weingästeführern für diesen Erlebnistag in den Reben ausgewählt wurden, am Hauptplatz/Start- und Zielort probiert werden. Überdies gibt es Infos über die Kampagne „Verantwortungsbewusster Weinkonsum“ der Initiative „WineInModeration.com - Art de Vivre“.

„Ziel des ersten Wein- und Naturerlebnistag am Altenberg zwischen Lauda und Oberlauda ist es, die Besonderheiten dieses Weinbergs und dessen Biotope aufzuzeigen als auch, unter welchen Bedingungen Weinbau in einem FFH-Schutzgebiet sowie Hand in Hand mit der Ökologie und Natur kultiviert werden kann“, betont Karlheinz Sack, Geschäftsführer des Weingut Johann August Sack.

Daher habe er mit den Kooperationspartnern der Nabu-Ortsgruppe und der Kreisjägerschaft sowie den Weingästeführern dieses Konzept mit dem Motto „Wein in der Natur erleben, wo er wächst“ kreiert und entwickelt.

Der Start- und Zielpunkt des Rundweges (Hauptplatz) ist ab dem Sportplatz in Oberlauda ausgeschildert. Kostenfreie Parkmöglichkeiten bestehen in begrenzter Anzahl neben dem Hauptplatz und ansonsten entlang der Zufahrtsstraße „Steinklinge“. pdw

