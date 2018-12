Weitere Ausrüstung für Einsatzkräfte

Königheim.Stück für Stück vervollständigt sich die Ausrüstung der Sanitäter und Einsatzkräfte der DLRG-Ortsgruppe Königheim. So konnten nun erforderliche Einsatzstiefel und Handschuhe angeschafft werden. Diese sind Bestandteil der persönlichen Ausrüstung der Einsatzkräfte und dienen vorrangig dem Gesundheitsschutz der Helfer bei Einsätzen, Sanitätsdiensten und Übungen. Unterstützt wurde die DLRG bei der Investition durch eine Spende der Firma Wittenstein SE. Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen weiter heißt, gehören der Ortsgruppe König heim zurzeit acht Sanitätshelfer und acht Sanitäter mit entsprechender Notfallausrüstung an. Mit den Einsatztrupps aus Höpfingen und Walldürn veranstaltet das Team aus Königheim monatlich Ausbildungs- und Übungseinsätze, um die Qualifikationen für den Einsatz im Wasser-Rettungsdienst zu erlangen.

