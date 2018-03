Wertvoller Dienst für die Gemeinschaft

Anzeige

„Durch ihr Ausscheiden aus so verantwortlichen Positionen erfolgt natürlich auch ein Generationswechsel in der Führungsmannschaft“, fuhr Krug fort. „Deshalb bin ich froh, dass Armin Künzig nicht ganz aufhört, sondern als zweiter Stellvertreter immer noch aktiv dabei ist und so seinem Nachfolger zur Seite steht.“ Zudem gehöre er noch mindestens vier Jahre als zweiter Stellvertreter der Führungsspitze der Königheimer Gesamtwehr an.

„Aus einem Provisorium sind letztendlich zehn Jahre geworden. Aber man weiß ja, dass Provisorien oft die besten Lösungen sind“, würdigte Bürgermeister Ludger Krug die Amtszeit des ausgeschiedenen Gissigheimer Kommandanten Hubert Schreck.

Auch er werde als erster Stellvertreter sein Wissen und seine Erfahrung weiter einbringen, so dass in Gissigheim ebenfalls ein reibungsloser Genrationswechsel vollzogen werden könne.

„Ich freue mich, dass erstmals im Rahmen einer Gemeinderatssitzung die Verdienste langjähriger Führungspersönlichkeiten der Feuerwehren hervorgehoben werden“, freute sich Torsten Glock, Kommandant der Gesamtwehr Königheim. „Sie haben es aufgrund ihres ehrenamtlichen Engagements mehr als verdient, auch vonseiten der Kommune in diesem Rahmen gebührend gewürdigt zu werden.“

Zustimmend zur Kenntnis nahm der Gemeinderat die Wahl von Harald Dosch zum Kommandanten der Abteilung Brehmen und von Klaus Reinhart zu dessen Stellvertreter, von Benjamin Rapp zum Kommandanten der Abteilungswehr Gissigheim und von Hubert Schreck zu dessen ersten sowie von Rainer Schreck zu dessen zweiten Stellvertreter. Keine Einwände gab es auch gegen die Wahl von Sebastian Müller zum Kommandanten der Abteilungswehr Pülfringen sowie von Michael Popp zum ersten und Armin Künzig zum zweiten Stellvertreter.

Drei Windräder in Pülfringen

Bürgermeister Ludger Krug informierte die Öffentlichkeit, dass in der Vorrangfläche für Windenergie zwischen Pülfringen und Hardheim drei weitere Windräder gebaut werden sollen. „Die Standorte für die drei Anlagen befinden sich auf Privatbesitz, so dass die Kommune keinerlei Einfluss auf die Errichtung hat“, stellte der Bürgermeister fest. Genehmigungsbehörde ist das Bauamt am Landratsamt.

Die Anlagen sollen eine Höhe von 241 Metern haben und wären somit höher als die bereits stehenden Windräder der Bürgerenergie Königheim. „Bis zum Bau dürften aber noch einige Jahre vergehen, denn die Anlagen haben ein langes Genehmigungsverfahren vor sich“, meinte der Rathauschef. Da die Standorte aber im Vorranggebiet sind, gelten sie als privilegiert.

Die Vorrangzone war nach massiven Protesten vornehmlich der Pülfringer und Brehmer Bürger als einzige Vorrangfläche bei Pülfringen übrig geblieben. Alle anderen wurden wegen Umzingelung der Ortschaft und Überfrachtung der Landschaft zunächst im Regionalplan und später auch im Flächennutzungsplan nicht aufgenommen. Die Fläche zwischen Pülfringen und Hardheim blieb jedoch in beiden Plänen, weil dort schon Anlagen standen.

Der Rechnungsabschluss der Dr.- Bechtold-Stiftung betrug zum 31. Dezember 2016 11 422 Euro und zum 31. Dezember 2017 11 452 Euro. Im Jahr 2016 wurden drei Stipendiaten unterstützt, im Jahr 2017 einer. Allerdings erfolgt die Geld-Auszahlung erst im Jahr 2018.

„Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus können wir leider nicht viel Geld auszahlen, da die Stiftungssumme nicht angegriffen werden darf“, erläuterte Bürgermeister Ludger Krug.

Der Gemeinderat billigte den Rechnungsabschluss für 2016 und 2017 einstimmig.

Hochwasserschutz

Bürgermeister Ludger Krug freute sich über den Zuschuss von 3,5 Millionen Euro für den Hochwasserschutz in Königheim. „Es ist genau die Summe, die wir einkalkuliert haben. Allerdings sind der Damm und die flankierenden Maßnahmen in Königheim damit noch nicht bezahlt“, meinte er. „Jetzt müssen wir hoffen, dass der Zuschuss durch den Ausgleichsstock auch in der von uns eingeplanten Höhe von 1,1 Millionen Euro liegt.“ Den Bewilligungsbescheid erwarte er im Juni oder Juli.

Besonders erfreut ist Ludger Krug, dass von den zehn Bauplätzen im Wohngebiet Ritterberg II schon sieben verkauft seien. „Für die kurze Zeit seit der Erschließung ist das ein tolles Ergebnis“, sagte Krug.

Auf Anfrage von Christof Fischer teilte der Rathauschef mit, dass die Gemeinde-App noch nicht so weit sei, um beworben zu werden. „Es fehlen noch ein paar wichtige Dinge“, meinte Krug. Christof Fischer wies noch darauf hin, dass die österreichische Partnergemeinde Scheifling/St. Lorenzen eine solche App habe. Er nutze sie und sei gut über die Ereignisse in der Partnergemeinde informiert.

Bürgermeister Ludger Krug nahm den Spielball auf und nutzte die Gelegenheit, um auf das Partnerschaftswochenende vom 10. bis 13. Mai hinzuweisen: „Der Höhepunkt für die Bevölkerung wird sicherlich das Gemeinschaftskonzert am 12. Mai in der Brehmbachtalhalle.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.03.2018