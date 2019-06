Zum Festausklang ein Genuss für Augen und Ohren

Pülfringen.Die „Musikkapelle Pülfringen und Freunde“ spielen den Festausklang am 23. Juni beim „Bülfemer Wieschedolfescht“. Musiker mit Leidenschaft und Liebe zur Blasmusik haben sich zusammengefunden, um viele Menschen zu begeistern. Mit Marcus Greim an der Spitze schaffen es die Musikanten, eine wunderbare Stimmung zu erzeugen. Die Pülfringer werden mit einer interessanten Mischung von Böhmisch bis Modern nach dem Motto des Festes „Mit Blasmusik in den Sommer“, 100 Jahre Musikverein Pülfringen, für beste Unterhaltung sorgen. Zum „Feschtausklang“ am Sonntag, 23. Juni, bieten die „Pülfringer“ ab 17 Uhr Genuss für Augen und Ohren. Bild: Manuel Haas

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019