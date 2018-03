Zwei Jubiläen stehen vor der Tür

Anzeige

Das Partnerschaftstreffen werde in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der Gemeinde organisiert. Dabei sei auch ein offizieller Abend in der Ochsenscheune geplant. Daniel Achstetter dankte allen, die den Verein im vergangenen Jahr unterstützt häten, besonders aber Dirigent Klaus Zimmermann und dem Leiter der Ü40, Armin Fischer. Allerdings suche der Vorstand seit längerer Zeit einen oder mehrere Freiwillige für den vakanten Posten des Notenwartes. Auch der Probenbesuch nach den großen Auftritten lasse oft zu wünschen übrig.

Schriftführerin Julia Faulhaber ging detailliert auf alle musikalischen Auftritte sowie die sonstigen Veranstaltungen ein. Sie wies ebenfalls darauf hin, dass sich der Altersdurchschnitt der aktiven Musiker Jahr für Jahr erhöhe und derzeit bei 40 Jahren liege. Der Bericht der Kassenverwalterin Margit Glock informierte die Mitglieder über einen erfreulichen Kassenbestand. Sie wies auf die drei wichtigsten Veranstaltungen hin, die es dem Verein ermöglichten, die laufenden Ausgaben sowie dringende Investitionen zu bestreiten: Osterkonzert, Weinblütenfest und die Bewirtung beim Weihnachtszauber in Königheim.

Jugendleiterin Sandra Suppinger berichtete über die Aktivitäten im Jugendbereich 2017 und berichtete erfreulicherweise über die bisher zwei Samstagnachmittage, an denen die neu formierte Jugendband gemeinsam musizierte. Neben dem gemeinsamen Proben kam dabei aber auch das Gesellige nicht zu kurz. An beiden Samstagen hätten sich über 15 Kinder beteiligt. Ziel sei ein gemeinsamer Auftritt am Osterkonzert. Sie dankte allen, die zum Gelingen der beiden Nachmittage beigetragen hätten.

Dirigent Klaus Zimmermann ging auf einige wichtige und erfolgreiche Auftritte wie das Osterkonzert, die Teilnahme am Festumzug im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg in Karlsruhe und die bereits von Jugendleiterin Sandra Suppinger ausführlich beschriebenen Aktivitäten der Jugendband ein. Er appellierte an alle Aktiven, die anstehenden Proben vor Ostern möglichst regelmäßig und vollzählig zu besuchen und wies auch darauf hin, dass der Posten des Notenwarts bereits seit längerer Zeit unbesetzt sei, und sich hier dringend eine oder mehrere Aktiven finden sollten, die diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen.

Kassenprüfer Herbert Zugelder, der mit Bernhard Faulhaber die Prüfung der Vereinskasse durchgeführt hatte, übernahm die Entlastung der Kassenleiterin Margit Glock sowie des gesamten Vorstands.

Vor den anstehenden Neuwahlen dankte Bürgermeister Ludger Krug, der bei den Wahlen auch als Leiter agierte, in seinen Grußworten dem Verein und seinen Aktiven für ihr Aktivitäten und ihr Engagement im kulturellen Bereich. Auch er wies nochmals auf das im Mai stattfindende Partnerschaftstreffen zwischen den Gemeinden Scheifling/St. Lorenzen und den beiden Musikvereinen hin.

Nach den Neuwahlen setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen. Vorsitzender bleibt Daniel Achstetter. Er wird von seinen beiden Stellvertretern Patrick Axmann und Steffen Lippert unterstützt. Schriftführerin Julia Faulhaber und Kassenverwalterin Margit Glock wurden wie die bisherige Jugendleiterin Sandra Suppinger in ihren Ämtern bestätigt. Als neue Jugendvertreterin wurde Annika Krank gewählt. Die vier bisherigen Beisitzer Marco Bund, Elvira Eckl, Marco Faulhaber und Denise Schneider wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. Im Anschluss an die Wahl bedankte sich der alte und neue Vorsitzende Daniel Achstetter beim bisherigen zweiten Vorsitzenden Michael Baumann. Er stellte sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl. Er arbeitete von 2010 bis 2012 als Beisitzer und von 2012 bis 2018 als zweiter Vorsitzender im Vorstand mit.

Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern und jeder Vorsitzende freut sich, wenn er Personen für ihre langjährigen Mitgliedschaften ehren kann und darf. Daniel Achstetter durfte im Rahmen der Versammlung Bernhard Honikel und Günter Walzenbach für ihre 25-jährige passive Mitgliedschaft und Nadja Gress für ihre zehnjährige Mitgliedschaft ehren.

Gleich sieben aktive Musiker erhielten aus der Hand von Daniel Achstetter Urkunden und Präsente für ihre 20-jährige aktive Mitgliedschaft im Verein. Er dankte Michael Baumann, Julia Faulhaber, Stefan Faulhaber, Margit Glock, Annika Krank, Sandra Suppinger und Jürgen Zugelder für ihren Einsatz.

In seinem Grußwort überbrachte der Ehrenvorsitzende Alois Schreck die Grüße des Blasmusikverbandes und verwies auf die vom Verband durchgeführten und organisierten Schulungen und Lehrgänge. sl

