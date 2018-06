Zwei Sterne für Andreas Geier

Anzeige

„Als Türöffner für die Zwei-Sterne-Kategorisierung hat mir sicherlich der internationale Scheurebepreis 2018 in Gold in der Kategorie halbtrocken gedient“, erzählt der Königheimer Winzer weiter. Bei dem speziell auf die Sorte ausgelegten weltweiten Wettbewerb kam er nach Punkten unter die besten Zehn.

Zum zweiten Mal bekam Andreas Geier den deutschen Regent-Preis in Gold von DLG und Bundesforschungsanstalt für Kulturpflanzen/Rebenzüchtung für seinen Eminentus Rotwein-Barrique trocken zugesprochen. Bei der Badischen Weinprämierung wurden seine edlen Rebensäfte mit drei Mal Gold und acht Mal Silber dekoriert.

„Wir setzen seit Jahren konsequent auf Qualität und verwenden auch keine Herbizide mehr“, nennt der Winzer wichtige Faktoren für den Erfolg seiner Weine. Er bearbeitet derzeit eine bestockte Fläche von rund zehn Hektar in Königheim und Dittigheim. Die Qualität seiner Weine hat sich mittlerweile weit über die Grenzen der Brehmbachtalgemeinde hinaus herumgesprochen – sogar bis in den Fernen Osten. Ein internationaler Hotelkonzern in Malaysia und Weinliebhaber in China gehören zu seinen Kunden. hut

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.06.2018