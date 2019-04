Brehmen.Mit seiner neuen CD „Des Gwärch & des Meer“ war der Mundartpoet und Vollblutmusiker Wolfgang Buck auf Initiative der Aktion „Kunst und Kultur“ in Brehmen.

Buck geht mit dem Album neue musikalische Wege – eine Symbiose aus Gesang, akustischen Gitarren- und Bläserklängen und warmen digitalen Sounds. Er besingt die Orte, an die man sich sehnt: Meer, Wochenende, milde Sonne, sanft dahinziehende Wolken. Aber auch „des Gwärch und des Geduh“, das man selber mit fabriziert oder dem man schutzlos ausgeliefert ist, den närrischen Zirkus der Wichtigtuer, Besserwisser und Sprücheklopfer, das Gehetztsein, die sinnlose Rennerei und die Allgegenwart von Leistungsdruck, Arbeit und Zahnweh.

Um das zu verstehen, muss man wissen, dass die wundervoll vielsagende fränkische Vokabel „Gwärch“ für „jegliche Art hektischer Arbeit und Betriebsamkeit steht, aber auch für sinnlose Geschäftigkeit“. Dass die Welt voller Gwärch ist, liegt auf der Hand. Dass es auch in einem selbst steckt, ebenfalls. Leben findet zwischen Chaos und Hoffnung, zwischen „Meer-Momenten“ des Glücks oder Seelenfriedens und Gwärch-Erlebnissen statt.

Zwei Stunden lang singt, pfeift und erzählt der 60-Jährige aus seinem Leben. Mal nachdenklich, mal lustig, mal kritisch, aber immer zu 100 Prozent Fränkisch. So besingt er die „Zwaa Hans“, seinen Opa und seinen Vater, welche Eigenschaften sie hatten und wie sie auf ihn abgefärbt haben. Selbst der Zahnarztbesuch ist Teil seines Repertoires. „Wenns weh dud sohngsis fei“ – darauf zu antworten, hat sicher schon jeder versucht und ist gescheitert. Denn mit weit aufgerissenem Mund einen anständigen Satz zu artikulieren, ist beinahe unmöglich.

Aber auch linksliberale Selbstgerechtigkeit und moralische Besserwisserei nerven Buck. Menschen, die sich moralisch überlegen wähnen, wie „Der Sänger am Klavier“, der immer ganz genau weiß, was richtig ist und falsch, der keine Zweifel hat, „wo der Feind sich versteckt“ und sich mit den immer gleichen Akkorden und „Baroln“ in der Blase des Applauses von Gleichgesinnten suhlt.

So billig ist die Wahrheit nicht zu haben, weiß Buck, weil das Leben immer mehr Schattierungen hat, mehr Farben, mehr Grautöne, kein Schwarz-Weiß. Seine Antwort: „Das einzige was da hilft, ist der Zweifel.“ Das sagt er als gläubiger Christ – gerade deswegen.

Und wenn der leidenschaftliche Facebook-Diskutierer Wolfgang Buck in „Alles hinderlässd Schburn“ mit dem Erreichbarkeitswahn und der Durchdigitalisierung der Welt abrechnet, ist auch das eine kritisch-ironische Selbstreflexion des eigenen Alltags-Gwärchs.

Wolfgang Buck durfte ohne Zugabe die Bühne nicht verlassen.

