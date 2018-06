Alles richtig gemacht?

Anzeige

Die Note 1 hat der Grünsfelder Kindercampus – und vor allem die Planung dafür –nicht verdient. Auch wenn sich Bürgermeister und Gemeinderäte genau das gewünscht haben. Dafür ist die Umsetzung zu holprig.

Die Idee, Kindergarten und Grundschule unter einem Dach zu vereinen – wie ursprünglich geplant und seit mehr als zwei Jahren in Grünsfeld schon in der Überlegung – kann für beide Seiten bereichernd sein. Klein und Groß profitieren voneinander. Das wird in Grünsfeld nur noch bedingt der Fall sein, wenn die Grundschule in das historische Gebäude umzieht und das bisherige Schulhaus zum Kindergarten umgebaut und erweitert wird.

Dass im Vorfeld einer solchen Planung die Fachbehörden nach ihrer Einschätzung gefragt werden, ist verständlich. Und auch Erzieherinnen und Lehrkräfte der beteiligten Bildungseinrichtungen sollten mitreden. Schließlich sind sie diejenigen, die das Konzept mit Leben erfüllen sollen. Ihrer Kompetenz und ihrem Urteil darf man vertrauen.