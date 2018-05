Auf dem richtigen Weg

Anzeige

Die Enttäuschung war natürlich riesengroß, als gestern unmittelbar nach Spielschluss klar war, dass der Traum von den Playoffs ausgeträumt war. Die erhoffte und dringend benötigte Schützenhilfe aus Oldenburg war ausgeblieben, was natürlich zeigt, dass man sich gerade im Sport am besten nur auf sich selbst verlässt.

Erstmals in seiner Zeit als Trainer hat damit ein Team, das von Dirk Bauermann während der gesamten Saison gecoacht wurde, die Teilnahme an den Playoffs verpasst. Das klingt im ersten Moment etwas enttäuschend, ist es aber beileibe nicht.

Die Würzburger Basketballer haben in dieser Spielzeit tatsächlich Werbung in eigener Sache betrieben. Hätte es nicht den „Durchhänger“ in der zweiten Hälfte der Vorrunde gegeben, wären die Playoffs ohne Wenn und Aber dringewesen. Alle vermeintlichen Spitzenmannschaften hatten in dieser Saison mit den Würzburgern ihre liebe Not. Gegen alle, außer gegen Berlin, wurde tatsächlich auch gewonnen. Das ist ein Indiz für die Qualität, die in dieser Mannschaft steckt.