Beliebte Tiere

Die meisten Islandpferde leben es in Island. Aber hättest du gedacht, dass an zweiter Stelle schon Deutschland steht? Die Pferderasse aus dem hohen Norden ist bei uns super beliebt.

Das liegt unter anderem an einer alten Filmreihe, den Immenhof-Filmen. Vielleicht haben deine Eltern oder Großeltern diese Filme gesehen? Darin geht es um einen Reiterhof namens Immenhof mit Islandpferden. „Und auf einmal wollten viele auch so ein Islandpferd haben“, sagt die Sprecherin des deutschen Islandpferde-Verbandes Charlotte Erdmann. Viele der Islandpferde in Deutschland sind hier geboren. Manche kommen aber auch aus Island zu uns. Wenn sie das Land einmal verlassen haben, dürfen sie nie mehr zurück. „Das liegt daran, dass es in Island bestimmte Pferde-Krankheiten nicht gibt“, erklärt Charlotte Erdmann. „Wenn Pferde aus anderen Ländern nach Island kämen, könnten sie diese Krankheiten mitbringen.“