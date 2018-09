Chance für die Gesellschaft

Stell dir vor, es ist Champions League und keiner schaut zu. Hinter uns liegt der erste Spieltag der Fußball-Königsklasse, und die Ernüchterung war groß, als die Bezahlschranke nun mit voller Wucht in den Wohnzimmern der Normalbürger einschlug. Keine TV-Bilder mehr im freien Fernsehen – der Zuschauer schaut in die Röhre. Blechen und berappen für Bayern und Borussia, latzen und legen für Liverpool und Lyon, hinblättern für Hoffenheim. Ein großer Murks ist das. Aber man wird fix feststellen, dass sich die Fans rasch daran gewöhnen werden und „Sky“ schauen oder bei „DAZN“ dreinblicken.

Der neue Übertragungsmodus bietet aber auch eine ungeahnte Chance; eine grandiose Möglichkeit sogar: Es war der erste Champions-League-Mittwoch in dieser Saison, als ich mir das „DAZN-Sky“-Spektakel in meiner Stammkneipe anschaute. Normalerweise sieht man beim „zamme gugge“ seit Jahren die gleichen Gesichter und hört die gleichen tumben Kommentare. Das war dieses Mal nicht so. Überraschend hatten sich gleich mehrere Personen älteren Semesters (70+x) unters Fußball-Volk gemischt. Das war schon mal eine Herausforderung für den Wirt, der neben den üblichen Bierkelchen plötzlich auch die Weingläser aktivieren musste.

Und so vereinten sich Spätjugendliche mit „Best-Agern“ und neuen Fußball-Alten. Einer von jener letztgenannten Gruppe sprach beim Hoffenheim-Spiel dauernd davon, dass „der Libero“ der TSG zu viele Fehler mache würde. Viele junge gaben das Wort „Libero“ in ihre Smartphones ein, um die Begrifflichkeit zu verstehen; sie kannten den Libero schlicht weg nicht. Einer aus dem „Mittelalter“ erklärte dann dem ergrauten Herrn, dass man schon lange nicht mehr mit Libero spiele, sondern mit Dreier- oder Viererketten. Man merkte, dass sich der alte Neu-Kneipengucker über diese Erläuterung freute, auch wenn seine Mimik verriet, dass er es nicht verstanden hatte.

„Tor! 2:0!“, entfuhr es einem „70+x“. Ein paar Junge fuhren erschrocken hoch, weil sie gerade wieder auf ihr Handy gestarrt, anstatt auf den Fernseher geschaut hatten. Aber es war ein Fehlalarm. Denn: Während einer Verletzungspause hatte „Sky“ die Wiederholung des 1:0 von Robert Lewandowski in Lissabon gezeigt, und der Opa hatte gedacht, es sei schon der zweite bajuwarische Treffer. Ihm wurde sein Irrtum erklärt, und erst als er über sich selbst lachen musste und selbstironisch abwinkte, trauten sich auch die Jüngeren zu lachen. Der Alte hob das Glas. Prost! Hier wächst die Gesellschaft neu zusammen.

Aber wer jetzt denkt, dieser Abend war so etwas wie „betreutes Champions-League-Gucken“, der irrt. Beim Spiel der Hoffenheimer gegen Donezk fragte ein Früh-Erwachsener in die Runde: „Warum spielen die eigentlich in Charkiv und nicht in Donezk?“ Betretenes Schweigen bei den Gleichaltrigen. Und als schon die Handys gezückt wurden, um „google“ zu befragen, da sagte einer der älteren Neugucker: „Donezk liegt im Osten der Ukraine, dort wo der Bürgerkrieg ist. Das Stadion liegt in der Nähe der Front und wurde schon mehrmals getroffen. Charkiv ist ungefähr 300 Kilometer von Donezk entfernt.“ Mit erstaunten Blicken und betretenem Schweigen legten die Jungen ihr Handy wieder hin Das hatte keiner gewusst.

Man sieht also: Die Bezahlschranke birgt auch eine Chance, eine Chance zur neuen Kommunikation zwischen Jung und Alt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.09.2018