„Das weiß ich doch jetzt nicht“

Wenn heute die Kernfrage des Abends gestellt wird (ob eine Kiste in der Kabine steht, ist dabei fraglich), dann sehen die Spielausschussmitglieder, Vorstände und Abteilungsleiter meist nur noch ein Viertel der „Ich bleibe auch in der kommenden Saison“-Hände in die Höhe gehen. Die rührigen Ehrenamtlichen sehen sich dabei unter anderem mit folgenden Aussagen der Spieler konfrontiert: „Ich mache jetzt mein Abi und dann bin ich erst mal sechs Monate Au-Pair in Neuseeland.“ „Andere Vereine zahlen was, damit ich bei ihnen kicke, warum sollte ich hier bleiben?“ „Ich habe mich noch nicht entschieden. Vielleicht will ich mal mit meinem besten Kumpel aus dem Nachbarort zusammenkicken.“ Auf die Nachfrage: „Wann weißt du das denn?“, wird gerne geantwortet: „Das weiß ich doch jetzt noch nicht.“ Oder: „Ich wurde vom Onkel der besten Freundin meines Nachbarn angesprochen und gefragt ob ich nicht mal eine Runde bei denen kicken wolle.“ Worin da der sportliche Anreiz liege, da der Verein des Onkels der besten Freundin des Nachbarn doch in der tiefsten Klasse spiele . . .? Bei dieser durchaus berechtigten Frage bekommt man dann zu hören: „Naja, da muss ich nicht so oft trainieren und habe mehr Freizeit.“ Dass weitere Spieler noch ein paar „Angebote“ anderer Vereine in der Tasche haben, verraten sie nicht; das erfährt man zwei Tage später von Dritten.

Was in den kommenden Wochen folgt, ist ein rechter Murks für Spielausschussmitglieder, Vorstände und Abteilungsleiter, denn nachrückende A-Jugendspieler gibt es schon lange nicht mehr. Blöd wird es vor allem dann, wenn der eine oder andere Jüngling, der bereits für die neue Runde zugesagt hatte, Ende April um die Ecke kommt und erklärt, er wolle doch den Verein wechseln, weil es beim neuen Club nicht nur Fahrtgeld, sondern auch Kickschuhe gebe.

Ach, quo vadis, geliebter Amateurfußball?

