Der Duden ist gefordert

Es ist gewissermaßen ein Frühstart des „Spitz-Kick“ für 2018. Eigentlich hätte erst am kommenden Samstag die erste „Episode“ der Kolumne veröffentlich werden sollen – zum Start der Amateure ins neue Jahr, so wie das seit nun elfeinhalb Jahren der Fall ist. Allerdings erfordert ein aktuelles Ereignis regelrecht diese ersten 108 Zeilen in 2018.

Denn: Am vergangenen Wochenende hat die Bundesliga zwei Sprach-Beispiele geliefert, die so entzückend entrückt sind, dass man sie näher beleuchten „muss“. Zur Sache: Nach dem 2:1-Sieg gegen Hoffenheim gab Schalkes Trainer Domenico Tedesco in der Pressekonferenz sein Statement ab. Und dieses darf man keinem Fußball-Interessierten vorenthalten. Deshalb die Ausführung des Bundesliga-Novizen im (fast) kompletten Wortlaut. Quasi zum Genießen:

„In der ersten Halbzeit wollten wir mit der Raute und einer gewissen Körperlichkeit vorne auf der Zehn und der Doppelneun auf den zweiten Ball spielen. Wir haben den Gegner so wahrgenommen, dass er dort Probleme hat. Alles andere pressen sie gut zu…. Es war heute sehr vertikal... Im zweiten Durchgang hat Hoffenheim auf 3-4-3 umgestellt, so dass es unsere alleinige Zehn nicht geschafft hat, die Doppel-Sechs unter Druck zu setzen. Deshalb haben wir uns relativ schnell auch für das 3-4-3 entschieden und hatten auch da einen sehr, sehr guten Zugriff. Gegen Ende hatte Hoffenheim dann noch die Umstellung auf 4-3-3. Und wir haben auf 5-2-1-2 umgestellt, ähnlich wie in München. Wir wollten mutig nach vorne verteidigen. Es ist nicht gut gewesen am Ende, weil wir zu zögerlich waren…. Das muss uns trotzdem egal sein, weil wir die Ursachen bekämpfen wollen, nicht die Symptome. Wir müssen Druck auf den Ball kriegen, dann kommt der Ball da auch nicht hin. So haben wir keinen Druck auf den Ball bekommen. Das Gegentor ist genauso erfolgt: Zuber wird angespielt, Cali kommt zu spät, wird noch mal rausverlagert und in der Box fehlt es dann, weil wir eben verschoben haben. Somit haben wir trotzdem gut gespielt. Viel Körperlichkeit, viele Körner gelassen.“