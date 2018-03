„Drüber! Nicht rein!“

Anzeige

Ich habe einen Sprachfehler: Ich kann nicht „nein“ sagen! Und es gibt immer wieder Menschen, die sich dieses Handicap zunutze machen. Meist tritt dieser Sprachfehler zu Tage, wenn man sich mit einem Hilferuf an mich wendet. So geschah es am Donnerstag der Vorwoche um 21.33 Uhr, als ich von einem langjährigen Kumpel folgende WhatsApp-Nachricht erhielt: „Ich brauche noch jemanden, der morgen unser* Tischtennis rettet. Ist doch ein Job für dich.“ (*Hier stand der Vereinsname, wurde von der Redaktion geändert).

Ich dachte zunächst an einen Scherz oder daran, dass sich mein alter Kumpan vielleicht einen hinter die Binde gegossen und er deshalb die Orientierung in seinem Telefonbuch verloren hatte. Nichts da. Spätestens nach seinem Einwurf „Pass mache ich in 5 Minuten. Grippewelle hat uns erfasst. 10 Spieler Ausfall! 2 Spiele zeitgleich“ war klar, dass seine Offerte zu meiner Tischtennis-Premiere ernst gemeint war. Allerdings schreckte mich sein Plan ab, in der „Ersten“, die immerhin in der dritten Klasse von unten pingpongt, spielen zu sollen, zumal sich meine TT-Erfolge bisher lediglich auf Final-Teilnahmen bei Rundlaufspielen im Grundschul-Pausenhof beschränkten. Eigentlich hatte ich bereits abgesagt, doch dann erlangte besagter Sprachfehler wieder Macht über mich und ich meldete „ja“ statt „nein“.

Einundzwanzigeinhalb Stunden später wurde ich vom Überredungskünstler wie folgt empfangen: „Du spielst mit mir Doppel, und das gewinnen wir.“ Plötzlich wurde aus Spaß Ernst und ich verspürte das, was man in Sportlerkreisen „Druck“ nennt. Auf der Fahrt zum Spiel wurde mir die Tabellensituation erläutert „Wir“: Erster. „Die“: Letzter. Es konnte also nichts passieren.