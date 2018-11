Erklärung von Nagelsmann

Jetzt hat es tatsächlich geklappt: Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann hat sich in der zurückliegenden Woche wirklich Zeit dafür genommen, mich in die Details des Hoffenheimer Spiels einzuweihen. Exklusiv. Detailliert. An der Taktiktafel. Das Bild unten beweist die Zusammenkunft. Was man auf den ersten Blick nicht vermuten kann: Hier handelt es sich nicht um einen Ego-Trip von mir, sondern um einen selbstlosen Leser-Service. Denn das steckt hinter dieser Aktion:

Es ist ein gutes Jahr her; es war der 4. November 2017, als ich den damaligen „Spitz-Kick“ mit „Unschuldig!“ überschrieb. Worum ging es? Nachdem die TSG Hoffenheim eine Woche zuvor erstmals nach 22 Heimspielen ohne Niederlage wieder eine Begegnung in der „Rhein-Neckar-Arena“ verloren hatte, und zwar 1:3 gegen Mönchengladbach, sah ich mich massiven Anschuldigungen ausgesetzt.

„Was ist denn mit deinen Hoffenheimern los?“ „Sind die denn verrückt? Warum verlieren die denn jetzt gegen Gladbach?“ „Erkläre mir das mal: Wie soll man denn mit dieser Rumpfabwehr gewinnen?“ Und, und, und.

Beim Bäcker, an der Kasse des Supermarktes, von den Kollegen, in der Familie – wenn die Hoffenheimer mal wieder verlieren, werde ich oftmals regelrecht dafür verantwortlich gemacht, angemotzt, zur Rede gestellt. Ich, der Schreiberling, der Berichterstatter, der Pressefuzzi. Und vom TSG-Coach gab es am 15. September nach dem 1:2 in Düsseldorf auch noch eine Breitseite: „Das verstehen Sie jetzt eh nicht“, sagte er zu mir nach einer Frage. Aber was kann ich denn dafür, wenn die Hoffenheimer verlieren? Ich habe doch nicht gespielt, geschweige denn gecoacht. Dieser „Freispruch“ galt bis vorigen Dienstag.

Ich habe mich also in den Dienst der FN-Leser gestellt, und mir von Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann alles exakt erklären lassen. Dieses Crash-Seminar war schon für den Sommer „versprochen“ worden, musste aus zeitlichen Gründen aber gecancelt werden. Nun also bewegte der junge Fußballlehrer behände die Magnetchen über die Taktiktafel. „Ball, tief, klatsch, steil auf die Halben!“ Man muss schon genau zuhören, wenn Deutschlands derzeit größtes Trainertalent „seinen“ Fußball erklärt. Da spielen „abkippende Sechser“ und „ballferne Achter“ mit. Da stehen Ketten hoch und stecken Spieler den Ball tief. Ein Wahnsinn.

Aber jetzt ist mir (fast) alles klar: Sollten die Hoffenheimer tatsächlich wieder einmal verlieren, dann dürfen Sie mich gerne ansprechen. Bitte ansprechen und nicht anblaffen. Ich bin nun quasi dazu verpflichtet, eine Detail-Analyse zu geben nach solch einem exklusiven Treffen.

Und danke an Julian Nagelsmann, der diesen Spaß, und es ist nur ein Spaß, „sehr gerne“, wie er meinte, mitgemacht hat.

