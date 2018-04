Anzeige

Eines muss man dem Gemeinderat lassen: Er hat gekämpft bis zum Schluss, selbst dann noch, als Bürgermeister Thomas Maertens sich bereits dem Willen des Regionalverbands Heilbronn-Franken gebeugt hatte. Doch genutzt hat es am Ende nichts. Verbandsdirektor Klaus Mandel erließ das Planungsgebot für das Gewerbegebiet „Wöllerspfad“ und verpflichtete damit den Gemeinderat, eine Bebauungsplanänderung einzuleiten, die gravierende Auswirkungen für die Nahversorgung vor allem der Königshöfer Bevölkerung haben wird.

Künftig darf dann dort nur noch Gewerbe angesiedelt werden, aber kein Einzelhandel mehr. An einen zweiten Lebenmittelmarkt in einer adäquaten Größe ist damit gar nicht mehr zu denken. Die Stadträte wollten dies mit aller Macht verhindern, doch der Regionalverband ist stärker und kann sie, da Lauda-Königshofen eben nur als Unterzentrum eingestuft ist, per Erlass zu solchen Entscheidungen drängen. Da spielt es dann auch keine Rolle, was der Bürger darüber denkt bzw. welche Nachteile ein solches Planungsgebot mit sich bringt.

Lauda-Königshofen ist zwar die drittgrößte Stadt im Main-Tauber-Kreis, doch rangiert sie noch immer als Unterzentrum, trotz eines exzellenten Bildungsangebots, einer zentralen Funktion im Verkehrswesen und einer hervorragend aufgestellten Wirtschaft. In einem solchen Unterzentrum interessiert es dann anscheinend auch nicht, wie sich eventuell ältere Bürger, die nicht mehr mobil sind, in ihrem unmittelbaren Umfeld versorgen können. Die Entscheidung des Regionalverbands bleibt deshalb für die Bürger nicht nachvollziehbar.