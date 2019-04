Geringe Hoffnung

Die Aufregung bei den Fußballvereinen „im Odenwald“ ist nachvollziehbar. Zum einen haben die Verantwortlichen berechtigte Ängste um die Zukunft „ihres“ Vereins, zum anderen bekräftigt dieser Vorgang die kritischen Stimmen, die seit Jahren immer wieder anmahnen, dass der DFB und seine Landesverbände immer mehr den Kontakt zur Basis verlieren. Beschlüsse handelnder Juristen und Bürokraten sind für Fußballpraktiker, oft berechtigt, weltfremd und unverständlich.

In konkretem Fall ist es zudem ein Unding, dass ein Verband im November einen weitreichenden Beschluss für die Saison 2019/20 fasst und diesen erst im März, wenige Monate vor Beginn jener Spielzeit kommuniziert. Man darf vermuten, dass dies absichtlich geschah, um den Zeitdruck für eventuelle Widersprüche zu erhöhen. Dass ab Sommer 2020 dann Trikotsätze in den Altkleidersack wandern sollen, verdeutlicht, wie nahe Verbands-Obere am Profifußball hängen, wo Geld keine Rolle spielt. Viele wissen nicht, welche Mühen vonnöten sind, Sponsoren für neue Trikotsätze zu gewinnen.

Die Gesprächsrunde am Mittwoch in Erfeld hat aber auch gezeigt, dass es weitereine Basis zwischen Fußball-Flachland und Verbands-Obrigkeit gibt. Wie sich BFV-Vize Rüdiger Heiß gab, war à la bonheur. Er hat geduldig zugehört und, da darf man sicher sein, er hat die Bedürfnisse „des Odenwalds“ verstanden.

Die hiesigen Vereine sollten sich aber nicht zu große Hoffnungen machen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich die „Städter“ wieder durchsetzen werden. Wenn dem so ist und die Odenwald-Vereine weiter so zusammenstehen, droht ein juristisches Gefecht, das in erster Linie einem schaden wird: dem Amateurfußball hierzulande.

