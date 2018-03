Hoffen und bangen

Anzeige

Die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen am Burghardt-Gymnasium sollen 15,8 statt der zunächst kalkulierten neun Millionen Euro kosten. Ein krasser Anstieg. Tröstlich dabei ist nur, dass auch der Anteil der Fördergelder steigen soll. Die städtische Kasse würde demnach mit acht statt sechs Millionen Euro belastet – eine Teuerung, die sich schultern ließe. Der Meinung waren zumindest die Stadträte, die sich einstimmig hinter das Projekt stellten, für das es ohnehin wenig Alternativen gibt, da der Sanierungs- und Raumbedarf seit langem auf der Hand liegt. Ein bisschen Zweckoptimismus darf schon sein.

Spürbar war am Montagabend auch ein gewisses Bangen: Die Fragen nach den Risiken machten das deutlich. Ist es damit ausgestanden oder kommen noch weitere Kosten auf die Stadt zu? „Wir wollen kein Stuttgart 21“, brachte es Theodor Häfner auf den Punkt. Alle Ungewissheiten lassen sich jetzt noch nicht ausräumen – in ein Abenteuer will sich aber keiner stürzen. Und so bleibt die Hoffnung auf ein kompetentes Planerteam, das realistisch gerechnet hat und die Kosten im Blick behält. Man kann es der Stadt nur wünschen, denn die fetten Jahre sind vorbei.