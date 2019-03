Jammern auf hohem Niveau

Den Satz „Die Kosten der Jugendhilfe sind schon wieder gestiegen“, hört der Interessierte in der Haushaltssitzung des Kreistags zum Jahresende immer mal wieder. Dann folgt meist die Feststellung, dass nahezu alle Ausgaben gesetzlich vorgegeben sind. In der Tat steigen die Ausgaben trotz sinkender Kinderzahlen. Das liegt zum einen an stetig anzupassenden Personalkosten, zum anderen an steigenden Ausgaben an diejenigen, die Leistungen erbringen. Freie Träger wie der Caritasverband im Tauberkreis oder die Caritas Heilbronn-Hohenlohe, das Diakonische Werk Main-Tauber-Kreis oder die Jugendhilfe Creglingen sind das. Sie halten Fachpersonal für sozialpädagogische Gruppen- oder Einzelmaßnahmen vor, bieten Beratung und Hilfen. Jugendamt und Freie Träger arbeiten in der Regel einträchtig zusammen. Man kennt und schätzt sich.

Gemeinsam sind Arbeitskreise gebildet worden, die in ständigem Austausch stehen. Das Jugendamt hat die Frühen Hilfen aufs Gleis gesetzt, um alle mit kleinen Kindern Arbeitenden an einen Tisch zu bringen und präventiv zu wirken.

Das alles hat sich ausgezahlt, wie Dr. Ulrich Bürger vom Kommunalverband Jugend und Soziales Baden-Württemberg erläuterte. Und er hat den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses mit seinem Bericht den Blick über den Tellerrand ermöglicht, indem er bundes- und landesweite Zahlen bei den Ausgaben darstellte. Da wurde deutlich, dass im Main-Tauber-Kreis auf recht hohem Niveau gejammert wird. Andere haben offenbar ganz andere Probleme, wie sich aus den Erhebungen ableiten lässt.

Das bedeutet nicht, dass im Main-Tauber-Kreis alles rosarot ist, doch es heißt, dass Hilfen greifen und das System wirkt.

