Kaum WM-Vorfreude

Die Fußball-Saison 2017/18 neigt sich dem Ende zu. Was jetzt noch kommt, ist die WM. Seit 1970 habe ich alle Weltmeisterschaften verfolgt – und zwar wirklich von vorne bis hinten. Jedes Mal war ich schon wochenlang voller Vorfreude und konnte es kaum erwarten, bis endlich das Eröffnungsspiel endlich angepfiffen wird.

Und dieses Mal? Von Vorfreude kann bei mir derzeit überhaupt keine Rede sein. Noch nie war mir eine WM anderthalb Wochen vor ihrem Beginn so etwas von wurscht. Warum das so ist, kann ich mir offen gesagt auch nicht so ganz erklären.

Vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich – wie so viele andere Deutsche auch – vor vier Jahren den „ultimativen persönlichen WM-Moment“ erlebt habe. Was am 8. Juli 2014 zwischen 22 und 23.50 Uhr passiert ist, kann überhaupt nicht mehr getoppt werden. Deutschland gegen Gastgeber Brasilien 7:1. Unglaublich. Unvergesslich. Unauslöschlich. ZDF-Kommentator Béla Réthy hat es damals auf den Punkt gebracht: „Wahnsinn, Waaahnsinn, was geht denn hier ab!? Was geht denn hier ab!? 5:0! Deutschland – Brasilien, 5:0. Es ist wahr, Sie träumen nicht, es ist der 8. Juli 2014.“ Etwas Besseres als damals kann einem Fan einer Mannschaft, und der war ich natürlich wie fast jeder Deutsche auch, überhaupt nicht mehr passieren. Es waren Momente für die Ewigkeit. Eine weitere Steigerung ist ausgeschlossen. Definitiv.