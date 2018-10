Die Jugendspieler waren total aus dem Häuschen: In der vierten Minute der Nachspielzeit hatten die vorpubertären C-Jugendlichen den Siegtreffer zum 2:1 erzielt. Es war der erste „Dreier“ der Saison. In den Begegnungen zuvor hatte es nur auf die Mütze gegeben. Auch der Trainer war überglücklich; er freute sich so sehr für die Dreikäsehochs, dass er schon Luft geholt hatte, als er nach dem Schlusspfiff die Umkleidekabine betrat, um mit „seinen Jungs“ ein Liedchen zu trällern – so wie das einst, zu seiner aktiven Zeit noch gemacht worden war. Doch jäh starb der erste Ton des Vereinsliedes auf seinen Lippen. Warum?

Im letzten Moment hatte der Coach festgestellt, dass er sich inmitten einer Mannschaft befand, die sich aus Fast-Jugendlichen mehrerer Vereine zusammensetzt. Er war Trainer einer Spielgemeinschaft, die sich aus Akteuren von vier Vereinen speiste; aus Vereinen, die zu „seiner Zeit“ noch erbitterte Lokalrivalen waren. Und da käme es bestimmt nicht gut, wenn er nun vor lauter Freude über den ersten Saisonsieg das Lied „seines“ Vereines schmettern würde. Was sollten da die Spieler der anderen Klubs nur denken?

Dieses Beispiel zeigt: Spielgemeinschaften erhalten zwar den Spielbetrieb für den Nachwuchs, doch sie sind auch Kultur-Killer. Seit den Zeiten, in denen das Handy in Umkleidekabinen und Sportheimen die Musik macht, ist das alte Liedgut der Vereine sowieso schon vom Aussterben bedroht. Wie soll man es künftig am Leben erhalten, wenn Vereinsfarben und -Ideale durch eine Spielgemeinschaft verwässert sind? Ein Aktiver darf doch heute unter der Dusche nicht „sein“ Vereinslied schmettern, wenn zwei „Mitspieler aus anderen Vereinen“ neben ihm stehen. Da könnte es Knatsch geben – wenn nicht bei den Jungs, dann aber bei den altbackenen Vätern: „Wie kann dein Bub von Blau und Weiß singen, wenn wir doch Gelb und Schwarz sind?“, könnte da eine Frage lauten, die freilich mit einem vorwurfsvoll-aggressiven Unterton gestellt würde.

Vielleicht wäre diese Problematik aber auch ein neues Arbeitsfeld für Musikhochschulen. Es ist doch gewiss eine große rhythmische Herausforderung, eine ins Ohr gehende Melodie mit passendem Anschlussreim auf beispielsweise Spielgemeinschaft Erfeld/Gerichtstetten-Buch/Brehmen-Altheim II oder auf die Spielgemeinschaft FC Taubertal/Röttingen/Bieberehren/Creglingen zu finden (um zwei Extrem-Beispiele aus unserem Verbreitungsgebiet zu nennen). Vielleicht sollten neue Vereinslieder dann auch nicht mehr volkstümlich komponiert, sondern etwas moderner in einem Rap-Hiphop-Style verfasst sein. Vielleicht dergestalt: „Hey Alter, ich kick’ voller Leidenschaft in der neuen Spielgemeinschaft! Wir von der SpG tun so manchem Gegner weh!“ Das Ganze mit einem fetten Beat unterlegt… Wäre zu überlegen, liebe Musik-, und Fußballfreunde.

Bis es so weit ist, müssen sich Kultur-Bewahrer in Vereinen, die in Spielgemeinschaften verwoben sind, beim Sieges-Singen in Allgemeinplätze flüchten: Ein krachendes „Hipphipphurra“ geht ja immer und ist allzeit unverfänglich. „Oleeeeeee, hier kommt die SpG!“ nach der Melodie von „Go West“ der „Pet Shop Boys“ wird auch in Zeiten steigender Spielgemeinschaften ein Evergreen bleiben. Klar ist: Gesungen werden muss weiter in diesen modernen und so schwierigen Fußballzeiten – egal wie!

