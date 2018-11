Kurze Hose ersetzt Eistonne

Zack – und schon ist das Fußballjahr 2018 für die Amateure wieder zu Ende. Hier und da noch ein paar Spielchen heute und morgen, dann dürfen die Kicker vom Lande ein paar Wochen die Füße hochlegen. Die Trainer allerdings beschäftigen sich schon wieder mit der Wintervorbereitung von Mitte/Ende Januar bis Anfang März. Wie mache ich wann was? Und das alles vor der Ungewissheit des Wetters in dieser Zeit. Alles kein Problem. In unserem letzten „Spitz-Kick“ für 2018 haben wir die ultimativen Tipps für die Amateur-Trainer parat. Wer sie befolgt, bekommt seine Truppe zum Laufen und damit topfit für die Rückrunde. Erfolg ist vorprogrammiert.

1. Aufwärmen schon als Konditionstraining nutzen: In der Fußball-Spaßgesellschaft wird das Konditionstraining „versteckt“ ausgeübt. Waldläufe sind tabu, „alles schön lustig mit Ball“ lautet die Devise. Im Winter ist es noch einfacher für die Trainer: Erklären Sie den Spielern, dass man sich bei der Kälte sehr lange und intensiv erwärmen müsse und bauen sie dabei noch ein Fachwort ein, das keiner versteht (zum Beispiel „Sarkosom“ = Muskelzelle). Lassen Sie so lange „Erwärmen“ bis die ersten keuchend motzen. Dann ist die erste Konditionseinheit schon vollbracht.

2. Viele Torabschlüsse üben: „Automatisch“ sind die Spieler im Winter vor dem Tor „cool“ und „eiskalt“. Die Dinger gehen rein, das Selbstvertrauen steigt.

3. Kein Trainings-Ausfall bei Eis auf dem Platz: Im Gegenteil – bei vereistem Untergrund geht es erst recht raus. Die Spieler rutschen öfter aus und rumpeln unkontrolliert ineinander. Das bringt die nötige Zweikampfhärte für die Rückrunde.

4. Immer in kurzen Hosen trainieren lassen: Klingt bescheuert, ist es aber nicht. Die Jungs werden mehr rennen, weil ihnen „unten rum“ rasch kalt wird. Erklären Sie den Spielern: Im Winter „in kurz“ trainieren erzielt den gleichen Effekt, wie im Sommer nach der Übungseinheit in die Eistonne steigen. Und schon fühlen sich Amateure wie Profis – und laufen, und laufen, und laufen…

5. Baumwolle statt Funktionsshirt: Wehe, es kommt einer von Ihren Jungs mit so einem modernen Firlefanz-Shirt, das kuschelig warm gibt. Verbieten! Ordnen Sie die ältesten Baumwoll-Oberteile an. Diese tragen den Schweiß nicht ab. Das Shirt klebt am Körper; dadurch frieren Ihre Spieler schneller. Und dagegen hilft? Genau: Laufen, laufen, laufen.

6. Dicke Wollsocken untersagen: Die Spieler sollen lieber kalte Füße bekommen, als sich mit so altmodischen Wollsocken in modernen Fußballschuhen Blasen zu holen. Denn es ist bekannt: Wer eine Blase am Füßchen hat, lamentiert und kommt zwei Wochen lang nicht ins Training. Also: Ganz normale Stulpen anordnen!

7. Strenger Frost? Egal: Auch bei um die minus zehn Grad geht es raus auf den Platz. Das ist besonders für die Raucher in Ihrer Mannschaft gesund, denn die müssen danach auch ohne Fluppe so arg husten, dass sie erst gar keine mehr rauchen wollen.

8. Jubelverbot erteilen: Sollte es trotz gefrorener Böden bei Minusgraden zu einem Testspiel kommen, dann verbieten Sie auf jeden Fall den mannschaftlich geschlossenen Torjubel. Denn: Die vielen Rotznasen aufgrund der klirrenden Kälte erhöhen die Gefahr der Tröpfcheninfektion. Ruckzuck ist nach so einem 1:0-Testspielsieg die halbe Mannschaft krank, weil sie sich auf dem Feld zu arg geknuddelt hat.

In diesem Sinne: Eine schöne Winterpause und bis März!

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018