Nur wenig Spielraum

Anzeige

Seit Uwe Hehn in Creglingen als Bürgermeister amtiert, ist der städtische Schuldenstand permanent gesunken. Was ihm vorher schon im Nachbarort Aub gelang, wiederholt er nun seit 2010 in Creglingen: Die Finanzen einer Gemeinde dauerhaft zu sanieren. Laut eigener Aussage spart er nicht um des Sparens willen, sondern um Gestaltungsspielraum für Investitionen zu bekommen. So weit ist es allerdings noch nicht, denn nach wie vor ist der finanzielle Spielraum gering. Daran wird sich so schnell auch nichts ändern – es sei denn, der Kommune gelingt es irgendwann, die bescheidenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer deutlich zu erhöhen. Das allerdings wird schwer genug.

Der Gemeinderat steht voll hinter der Linie des Bürgermeisters. In großer Einmütigkeit gab das Gremium dem Haushalt 2018 seinen Segen. Allenfalls bei der geplanten Sanierung von Straßen schimmerte so etwas wie Dissens durch – weil sich der Kernort hier gegenüber den Stadtteilen benachteiligt fühlt. Angesichts des großen Wegenetzes im Gemeindegebiet und der dadurch erforderlichen Mittel-Konzentrierung zugunsten der Ortschaften ein nachvollziehbarer Kritikpunkt. Das Pendel könnte indes bald zurück schlagen: Wenn nämlich die Stadt mittelfristig immense Summen in die Sanierung der Kernstadt steckt, heißt es dann vielleicht, es fließe zu viel Geld dort hin. Zu Unrecht, denn diese Investitionen dienen allen Creglingern, rechts wie links der Tauber.