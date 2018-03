Rotz an roten Wangen

Anzeige

Am Anfang war der Matsch. Als die meisten Mannschaften Mitte/Ende Januar in die Vorbereitung auf die Rest-Saison eingestiegen sind, mussten sich die wackeren Amateur-Kicker durch morastige Plätze wühlen; nun, gegen Ende der ungeliebten Plackerei-Wochen, hemmte klirrende Kälte das Wirken der Fußballer hierzulande. Wir haben an dieser Stelle schon übel Häme über der Einstellung der Jugend ausgeschüttet. Doch heute ist das anders: Ein Hoch den Helden der Kreisklassen, die in den vergangenen Wochen bei widrigsten Witterungsverhältnissen ihre Körper gestählt haben! Ein süffisanter Gruß geht hier an die stets wohlbehüteten Hallensportler!

Kondition bolzen ist in solch einer Vorbereitung sowieso schon keine Wonne. Wenn einem dann aber noch links und rechts „der Siff“ in die Kickschuhe läuft und man beim ersten Sturz auf den durchweichten Boden aussieht wie eine frisch gesuhlte Wildsau, dann sinkt der Spaßfaktor in den Minusbereich. Meistens ist es so, dass die Beteiligung zu Beginn der ersten intensiven Trainingswoche noch recht hoch ist, weil alle wieder Bock haben, draußen zu kicken. Doch recht schnell lichten sich die Reihen. Hier ein grippaler Infekt, dort ein Rotznäschen, da ein Hüsterlein. Nach drei Trainingseinheiten war dann eh erst mal Schluss mit kicken, weil der Platzwart wegen Flurschadens den Rasen (oder das, was davon noch übrig geblieben ist) gesperrt hat.

Die elende Zeit der Läufe durch Wald und Flur begann – bei drei Grad und Nieselregen. Die Trainer sind in diesen dunklen Tagen Ende Januar/Anfang Februar vor allem als Motivationskünstler gefragt: „Wenn ihr den Buckel zehnmal hochgesprintet seid, kicken wir auf dem Hartplatz noch ein bisschen und trinken dann noch ein Kiste Bier.“