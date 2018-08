Rückkehr nach Elfmeter-Gaudi

Seine Entscheidung fiel Anfang April: Schluss. Aus. Fertig. Tommy* (*Name von der Redaktion geändert) würde nach der Saison 2017/18 seine aktive Fußballer-Laufbahn beenden. 16 Jahre hatte er voller Leidenschaft und Enthusiasmus gekickt, fast kein Training versäumt, war stets pünktlich zu den Treffpunkten erschienen – ein Vollblutfußballer eben. Doch nun mit 34 Jahren sollte Schluss sein, auch dem Töchterchen und der Ehefrau zuliebe.

Allen Überredungsversuchen des Trainers, von Mitspielern und Vorstandsmitgliedern widerstand er. Ende Mai, vor dem letzten Heimspiel, gab es ein paar honorige Abschiedsworte, dazu einen Bier- und Vesperkorb. Und fertig. Tommy freute sich auf sein Leben nach dem Fußball, freute sich darauf, seinen Tagesablauf nicht mehr nach Trainingseinheiten und Spielen takten zu müssen.

Doch diesen Fußballer-Rhythmus, den kriegt man nicht so schnell aus seinem Körper. Der Juni war noch nicht zu Ende, da verspürte Tommy nämlich schon wieder ein Jucken in den Beinen, einen Drang zur Bewegung. Er zog die Laufschuhe an und rannte im Wald einige Kilometer. Schnell stellte er allerdings fest: Alleine joggen ist öde. Das hat früher im Kreise der Mannschaft viel mehr Freude bereitet – und die Kilometer waren irgendwie kürzer.

Zwei Tage später schwang er sich, dem erneut wiederkehrenden Bewegungsdrang nachgebend, auf sein Mountainbike und radelte los. Der Hintern tat ihm hier allerdings bald sehr weh. Auf dem Rückweg kam er am Sportplatz vorbei und sah: Das Training seines Heimatvereins hatte wieder begonnen. Er hielt an und schaute zu. Vom Platz winkten ihm seine alten Kameraden und einer rief süffisant: „Hast du schon wieder Bock? Dann komm rein und mach mit!“ Er winkte ab und fuhr heim. Dort bemerkte er, dass er den kleinen Ball seiner Tochter suchte, um ein bisschen zu jonglieren.

Ein Kumpel lud ihn zum Tennisspielen ein. Da Tommy aber feststellte, dass er mehr mit Bälle Zusammenlesen als mit Schlagen beschäftigt war, legte er auch diese Sportart ad acta. „Beachen“ war er auch einmal. Doch den Sand in jeder Ritze seines Körpers und das „Britschi-britschi-baggi-baggi“ konnte er nicht ertragen. Volleyball war also auch keine Ersatzsportart für ihn.

Die endgültige Wiedereinstiegs-Droge war dann die „Elfmeter-Gaudi“ beim Sportfest des Nachbarvereins. Dort nahm er, in blank polierten Kickschuhen, mit seinen Stammtischkumpels teil. In Seelenruhe verwandelte er Elfer um Elfer, während die „Möchtegerns“ der anderen Teams die Bälle mit Karacho in die Büsche hinter dem Tor pfefferten. Bei der Siegerehrung sprach ihn ein „Ex“-Spieler von der Seite an: „Mensch Tommy, so einen Routinier wie dich bräuchten wir echt noch.“ Als dieser Satz einige Stunden später mit ein paar Bier tief ins Innere seines Körpers gespült war, hatte er dort seine Seele berührt.

Ein Gespräch mit seiner Frau, ein Telefonat mit dem Trainer und – zack: Tommy war unter dem Applaus seiner einstigen Ex-Spieler wieder zurück auf dem Platz. Vollgas. Bis zum Rundenstart waren es nur noch 14 Tage. Und nun geht es wieder los. Tommy ist heiß wie Frittenfett und er fiebert dem ersten Spiel entgegen als sei er noch 22. Ein echtes Fußballerherz schlägt eben so lange, wie es die Beine des Körpers tragen, in dem es steckt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018