Rücksicht statt Egoismus

Im Straßenverkehr, ganz gleich, ob im ruhenden oder im fließenden, gilt für manche Zeitgenossen das Motto „Ich bin mir selbst der Nächste“. Sie scheinen, mit einer gewissen Portion Egoismus ausgestattet, nur sich und den eigenen Vorteil im Blick zu haben – ohne an die direkte Umwelt zu denken. Wie sonst ist zu erklären, dass der eine oder andere es für legitim hält, öffentlichen Parkraum für sich als Dauerabstellplatz in Anspruch zu nehmen, obwohl in unmittelbarer Nähe Schilder deutlich darauf hinweisen, dass der Wagen mit Parkscheibe am Tag maximal eine Stunde abgestellt werden darf?

Solch einem Treiben muss Einhalt geboten werden. Denn auch im Straßenverkehr gibt es Regeln, an die sich jeder zu halten hat. Es ist Recht und Pflicht der Gemeinde, gegen solche „Falschparker“ vorzugehen. Nichts anderes tut sie. Und wenn der eine oder andere Betroffene sich jetzt schon telefonisch über Pläne der Verwaltung beschwert, Dauerparker ab 2019 zu sanktionieren, ist dies eine Unverfrorenheit, die so nicht zu tolerieren ist. Egoismus ist hier fehl am Platz. Stattdessen sollten alle Rücksicht walten gegenüber jenen Kurzparkern, für die der öffentliche Parkraum eigentlich gedacht ist.