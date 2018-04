Rülpsen beim Putten

Anzeige

Aber was regen sich Trude und Bert auf. Vor ihnen sind vier Halbstarke am Werk. Furchtbar! Der eine hat tatsächlich sein Handy mit so einer Kack-Rap-Musik laufen und so laut aufgedreht, dass der Bert die Trude gar nicht versteht, als die ihm voller Stolz zuruft: „Zwei!“ Hat die Trude Loch 4 doch tatsächlich mit zwei Schlägen geschafft. Sportlicher Ehrgeiz eben! Aber nicht nur die Bumm-Musik stört. Alle vier Möchtegerns sind augenscheinlich angetrunken und haben sich beim Minigolf-Imbiss auch noch Bier-Flaschen eingekauft, die sie während des Spielens konsumieren – ungeniert rülpsend und herablassend lachend, als Berts Ball den Looping nicht schafft. Und nicht nur das: Sie hacken so ungelenk auf den Bahnen rum, dass diese Schaden nehmen und sie eine strenge Ermahnung des Platzbesitzers erhalten. Dass der Oberproll der Vierer-Clique dem Chef noch ein Stinkefinger gezeigt hat, empört Trude im höchsten Maße.

Doch sie wird von einem zornigen Kindergeschrei aufgeschreckt. Der süße Fratz von vorhin ist seit Loch 8 gar nicht mehr süß. Er bockt, weil er natürlich nicht so gut spielen kann und gerade den Ball aus etwa acht Zentimetern Entfernung am Loch vorbei geschubst hat. Seine große Schwester hat gekichert, weshalb er den Schläger nach ihr geschmissen und sich kreischend auf den Boden geschmissen hat. Mittlerweile zickt auch die Mama, weil sie sich das entspannter vorgestellt hat und vor allem deshalb, weil Papa ungeachtet des Familienfriedens zeigen muss, was für ein toller Hecht er ist und jedes Loch als Bester beschließt. Sie denkt: „Ich hätte ihn doch nicht heiraten sollen!“

So weit soll es auf keinen Fall kommen! Doch nicht selten hat sich die gute Stimmung beim Sporteln an Bahn 1 in eine grauenhafte Verstimmung an Bahn 18 gewandelt. Dabei kann Minigolf sooo entspannend sein – für alle.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.04.2018