sie sind ein richtiger Mode-Trend geworden, die T-Shirts mit Aufschriften, bei denen auf die Vokale verzichtet wird. In der Bundeshauptstadt rennen viele junge Leute, beziehungsweise Junggebliebene, mit einem Berliner Bären und der Buchstabenkombination „BRLN“ auf der Brust rum. Auch in Würzburg hat man in den Sommermonaten beim „Brückenschoppen“ immer wieder wieder Shirts mit der Aufschrift „WRZBRG“ entdeckt.

Doch nicht nur Städtenamen werden auf diese Art und Weise „transportiert“, sondern ganze Parolen. Manchmal lustig, manchmal politisch motiviert. Am bekanntesten sind hier in Deutschland wohl die Hemdchen mit „FCK NZS“ geworden (wobei ich zugeben muss, dass ich hier zuallererst an einen einst ruhmreichen Fußball-Traditionsverein aus der Pfalz gedacht habe, ehe sich mir dann der eigentliche Sinn wirklich erschlossen hat).

Heute würde ich als Fußballfan am liebsten ein T-Shirt mit folgender Aufschrift tragen: SCHSS-LNDRSPLPSN

Denn die gehen mir echt gehörig auf den Keks. Bereits zum dritten ist wegen ihnen nun schon die laufende Saison unterbrochen: Keine Bundesliga, keine 2. Liga, selbst keine 3. Liga (wobei dort die Anzahl der aktuellen Nationalspieler wirklich noch überschaubar ist). – Nirgendwo Fußball.

Ich brauche definitiv keine „LNDRSPLPSN“. Nach der WM (ich kann eigentlich immer noch nicht fassen, was dort mit dem deutschen Fußball passiert ist) tendiert mein Interesse für die Nationalmannschaft gegen Null. Das liegt vermutlich auch daran, wie der Verband mit seinem Präsidenten und seinen Vize-Präsidenten und seinem Bundestrainer und seinem Assistenz-Bundestrainer und seinem Bundes-Torwarttrainer und seinem Nationalmannschafts-Manager das Debakel von Russland aufgearbeitet hat. Nämlich gar nicht. Von wegen Neuanfang und so.

Jetzt ist wieder eine dieser „LNDRSPLPSN“, die mir gehörig am Allerwertesten vorbei gehen. Was interessiert mich heutzutage ein Freundschaftsspiel gegen Russland, wenn ich deshalb auf die „BNDSLG“ verzichten muss. Die ist nämlich derzeit so spannend, wie vermutlich seit Jahrzehnten nicht mehr. Und das Schönste daran ist, dass das kein Mensch erwartet hat. Alle haben damit gerechnet, dass „BYRN MNCHN“ wie in den vorigen sechs Jahren auch einsam und allein vorne seine Kreise zieht. Ist aber nicht – und „DS ST GT S“.

Niemand hat erwartet, dass „BRSS DRTMND“ den „BYRN“ nicht nur die Stirn bietet, sondern ihnen derzeit sogar den Rang abläuft (auch wenn es unter Umständen nur eine Momentaufnahme sein sollte). Und die Schwarz-Gelben sind wahrlich nicht die einzigen, die da mitmischen. „BRSS MNCHNGLDBCH“ sorgt ebenso für Furore wie „RSN BLL LPZG“ und „NTRCHT FRNKFRT“. Wenn man es ganz genau nimmt, dann ist derzeit „HFFNHM“ sogar „BYRN“-Jäger-Nummer-1, denn die einen sind Tabellenfünfter und spüren schon den heißen Atem des Verfolgers auf Rang sechs.

Es ist doch schön zu hören, dass ein Bundesliga-Aufsteiger wie „FRTN DSSLDRF“ am nächsten Spieltag nach „MNCHN“ fahren will, um den Rekordmeister zu ärgern. Daraus wird ja wohl nix (ich kann es mir zumindest beim besten Willen nicht vorstellen), aber es ist einfach schön, dass es ein neues Selbstwertgefühl gibt: „BNDSLG MCHT WDR SPSS!“

