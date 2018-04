Sensibilität ist gefragt

Anzeige

Schwarze Schafe, die gibt es in allen Berufsgruppen. Da darf der Agrarsektor nicht ausgeklammert werden. Was aber gar nicht geht, ist der Umstand, den Bauern immer wieder den Schwarzen Peter zuzuschanzen, wenn die weniger schönen Seiten in den Bereichen Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz zur Sprache kommen.

Es ist unfair, die Landwirte, ganz gleich welcher Sparte, dann generell unter Generalverdacht zu stellen, wenn (mal wieder) etwas aus dem Ruder zu laufen droht. Wenn es zu Problemen kommt, müssen Ross und Reiter beim Namen genannt werden – keine Frage. Doch schlussendlich könnte ein Bumerang daraus werden, wenn immer wieder auf den Agrarsektor verbal eingeprügelt wird. Dann steigt nämlich die Gefahr weiterer Hofaufgaben. Und das wäre fatal in vielerlei Hinsicht. Politik und Gesellschaft sollten endlich mehr Sensibilität an den Tag legen.