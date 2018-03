Trinken nach „Wetter-App“

Anzeige

Das Tunwort „zocken“ (Duden: ugs. für Glücksspiel machen) ist bei jungen Fußballern in aller Munde: Nach dem Freitags-Training wird noch ein Elfmeterschießen „gezockt“, später, frisch geduscht, „zocken“ sie in den Sportheimen mehr und mehr Poker als Schafkopf oder Skat. Später wird bei den diversen Wettanbietern online „die Bundesliga gezockt“, und an trainingsfreien Tagen treffen sich die Youngster zum „PS4 zocken“.

Kürzlich habe ich aber auch noch eine ganz neue Art des „Zockens“ bei Fußballern ausgemacht. Diese ist allerdings zeitlich beschränkt und kann nur in den späten Wochen des Novembers und den frühen des Dezembers ausgeübt werden. Da das Wetter in diesem März aber immer noch Winter spielt, dürfen die Jungs auch an diesem Wochenende noch bisschen dieser neuen „Zockerei“ frönen. Ich spreche vom: Auf-Spielausfall-zocken.

Die Ex-Kicker unter uns werden sich nun fragen, was sich dahinter verbirgt. Nun, das ist ganz fix erklärt: Wenn es an den Tagen vor dem Sonntags-Spiel „saut“, sprich, sich das Wetter eher zu Schlammschlachten oder Wintersportaktivitäten eignet als zum Fußball spielen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Punktspiel am Sonntag ausfällt. Nun ist es gemeinhin so, dass sich die Fußballer, die meisten zumindest, gewissenhaft auf sonntägliche Pflichtpartien vorbereiten. Der Profi unter den Amateuren macht das so: Am Samstag wird kein Alkohol getrunken und es geht früh ins Bett, dass man am Sonntag auf dem Platz topfit ist. Der Halbprofi unter den Amateuren bereitet sich wie folgt vor: Wenn sich Alkohol „nicht vermeiden lässt“, dann zumindest früh ins Bett – oder eben umgekehrt: Nix trinken, dafür kann man länger wach bleiben. Der Amateur unter den Amateuren verhält sich... naja, dürfte klar sein.