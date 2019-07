Im Jahr 1969 erschien in den USA ein – eher ironisch gemeinter – Klassiker der Management-Literatur, über den auch in deutschen Unternehmen geschmunzelt wurde: „Das Peter Prinzip“ von Laurence Peter und Raymond Hull.

Peter vertritt darin die These, dass ein/e Mitarbeiter/in in einem größeren Unternehmen, der Karriere machen will, bei ausreichender Leistung solange befördert wird, bis er den Grad der maximalen Unfähigkeit erreicht hat. Die eigentliche Arbeit wird danach von der großen Gruppe der „normalen“ Mitarbeiter geleistet. Damit – und mit einigen weiteren lesenswerten Erkenntnissen – begründeten Peter und Hull „die Wissenschaft von der Hierarchologie“ J.

Mir will, nicht nur durch die letzten beiden, eklatanten Fälle ausgelöst, seit einiger Zeit scheinen, dass, die Spitzen von, für die Bundesrepublik Deutschland existenziell wichtigen Ministerien, nach dem Peter-Prinzip besetzt werden.

Die internen Interessen der Parteien und die Karriere von Einzelpersonen stehen inzwischen offensichtlich weit über dem Wohl des Landes. Sollte das nicht umgekehrt sein? Bei schönem Wetter geht das gut, aber . . .

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019