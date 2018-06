Anzeige

Das hat nicht so geklappt, wie viele im Gemeinderat sich das vorgestellt hatten. Die Neuordnung der Betriebsführung Wasserversorgung sollte genutzt werden, um das scheinbar nicht komplett zufriedenstellende Engagement der Buchener Stadtwerke in Königheim zu beenden. Dumm nur, dass gerade dieser Betrieb das günstigste und beste Angebot abgegeben hat – und dass die Kritikpunkte nicht so gravierend waren, dass ein Ausschluss als Bieter möglich gewesen wäre. Der ungeliebte Partner bleibt im Boot. Nun heißt es also Update statt Neustart.

Dass dies ein Nachteil für Kommune und Bürger sein wird, ist fraglich. Sicherlich muss beim Bietergespräch einiges nachjustiert werden, sind die Stellschrauben für eine gute Zusammenarbeit präzise zu justieren. Und natürlich muss man auf die Einhaltung der Zusagen pochen.

Da die Mängel nicht gravierend gewesen sind, müssten sie auch durchaus beseitigbar sein. Zumal sich bei Nachfragen der FN ergeben hat, dass der Unmut in der Bevölkerung weit höher ist als der in der Verwaltung. Sicher habe es am Anfang ein paar Startschwierigkeiten gegeben, aber die seien ausgeräumt, hört man. Auch sprach Bürgermeister Ludger Krug von einer unverzüglichen Behebung eines Wasserrohrbruchs am Samstag in Folge des Brandes in Pülfringen.