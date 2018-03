Verfahrene Situation

Anzeige

Ja, was war das denn jetzt am Mittwochabend? Ernsthafter Wille, die Bürger über den geplanten Windpark zu informieren? Oder dreiste Werbekampagne der Zeag? Vermutlich liegt die Wahrheit wie so oft irgendwo dazwischen. Formal wurden die Anforderungen an eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung eingehalten. Konfrontation vermieden. Pflicht erfüllt. Genau darum ging es den Verantwortlichen der Bürgerenergiegesellschaften in erster Linie. Verfahrensschritt abgehakt.

Abgesehen davon haben vor allem die Zeag-Manager, aber auch die beiden Bürgermeister, eine weitere Gelegenheit verpasst, in den vergangenen Jahren verlorenen gegangenes Vertrauen neu aufzubauen. Dass vor allem den Gegnern des Windparks ein solches Veranstaltungsformat sauer aufstoßen würde, müssen die Organisatoren mindestens geahnt haben. Und dass im Vorfeld nicht mal die Hardheimer Gemeinderäte in den Ablauf eingeweiht waren, spricht Bände.

Zu einer Befriedung der seit Jahren andauernden Auseinandersetzung hat der Abend nicht beigetragen. Im Gegenteil. Die Situation ist verfahrener denn je, eine einvernehmliche Lösung nicht in Sicht. Längst läuft alles darauf hinaus, dass letztlich Gerichte über die Planung entscheiden müssen.