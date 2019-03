„vollbier0.5“ für „Vollhorst999“

Auf den deutschen Amateurfußball kommt eine Veränderung zu, wie er sie noch nie erlebt hat. Den FN liegen Arbeitspapiere der EU und des DFB vor, aus denen ersichtlich wird, dass der Datenschutz nun auch das lokale Gekicke massiv verändern wird. Der Grund: In Ostfriesland hat jüngst ein A-Liga-Spieler geklagt, weil seine Rote Karte wegen Tätlichkeit auf diversen Internetseiten veröffentlicht worden war. Deshalb wurde er von seinem Chef zu einem Gespräch gebeten. Der Ostfriesen-Bolzer sah seine Privatsphäre verletzt, klagte und bekam Recht. Für Hobby-Fußballer wird das, was nun droht, schlimmer als 1995 das Bosmann-Urteil für Profivereine.

In Anlehnung an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geht es der EU und dem DFB um Folgendes: Konkrete Namen dürfen nicht mehr irgendwelchen Aktionen auf dem Spielfeld zugeordnet werden können. Hierzu wurde nun ein Papier mit Vorschlägen aufgelegt, das einerseits stringent den Datenschutz wahren, aber trotzdem das Amateurspiel in seiner Ursprungsform erhalten soll.

Denn schon bei den Trikots geht’s los. Hardliner der EU wollten, dass die Nummern von den Shirts verschwinden, so dass die Spieler nicht mehr eindeutig zuzuordnen sind. Hier setzte sich aber der DFB mit dem Argument durch: Die etwa 150 000 Amateurteams der Republik bräuchten allesamt neue Trikotsätze. Deshalb hat man sich, so ist aus dem Papier ersichtlich, darauf geeinigt, dass die Nummern drauf bleiben, dafür die Stadionsprecher aber die Aufstellungen nicht vorlesen dürfen.

In diesem Punkt hat der deutsche Datenrat den Vorschlag unterbreitet, dass sogenannte Fake-Names aber gerne verwendet werden dürfen. Künftig heißt es vom Stadionsprecher also nicht mehr: „uuuund mit der Nummer 8 – Maaax Mustermann“, sondern: Trainer „vercoacht2.0“ vertraut folgender Elf: Mit der 1: „Toller-Hecht(er)“, die 2 trägt: „blutgrätsche07“, mit der 3: „ronaldo-in-five-years“, die 4 hat: „vollbier0.5“, begrüßen Sie mit der 5: „Mümmelhase69“ und so weiter... Ein Spaß werden dann die Durchsagen bei Auswechslungen: 67. Minute, für „vollbier0.5“ kommt „Vollhorst999“.

Das ist noch recht einfach. Kompliziert wird es für den Schiedsrichter. Der darf zunächst einmal keine Notizkärtchen mehr verwenden. Die könnten nämlich verloren gehen und dann für Unbefugte einsichtig werden. Alles läuft digital. Erhält ein Spieler eine Gelbe oder eine Rote Karte, soll die Registrierung wie folgt aussehen: Schiri und betroffener Spieler müssen in die nun zur Pflicht werdenden „Dates Area“ am Spielfeldrand schreiten; dort soll ein Laptop stehen. Jeder gibt seinen „Individual-Sports-Code“ ein, dann müssen Unparteiischer und Akteur die Gelbe oder Rote Karte bestätigen. Nichts darf dabei nach außen dringen, sonst hat der Verwarnte oder Vom-Platz-Gestellte das Recht auf Klage und Rücknahme der Strafe. Wie man bei Torschützen verfährt, ist noch nicht geklärt. Die EU will auch hier den 100-prozentigen Datenschutz, der DFB plädiert für Abmilderung wegen „freudigen Ereignisses“.

Wer künftig wissen will, wer wirklich gespielt und getroffen hat oder vom Platz geflogen ist, der muss nun warten, bis die Spieler den ganzen Käse auf Facebook veröffentlichen. Das ist dann zwar der Datenschutz-Irrsinn im Quadrat, doch dagegen kann die EU nix machen…

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019