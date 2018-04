Weg damit!

Anzeige

Und genau diese Krakeeler sind dann diejenigen, die abends beim Stammtisch glasklar feststellen, dass der deutsche Fußball ein unüberschaubares Qualitätsproblem besitzt und dass sie es „Sch..ße“ finden, dass die Bayern dauernd mit zweistelligem Vorsprung Meister werden.

Am Schlimmsten waren und sind die Doppelmoralisten von 1860 München, welche die Traditionsfahnen schwingen, aber gleichzeitig einem stinkreichen Jordanier die Tür aufhalten würden, damit er bequem in seine Limousine einsteigen kann…

Die Ewiggestrigen und die Vereinsvertreter Solch-Gesinnter werden den deutschen Fußball nicht voran bringen. Es geht um Wettbewerb, und es geht darum, konkurrenzfähig zu sein.

Sind wir doch ehrlich: Im Grunde ist der Kampf für den Erhalt der „50+1“-Regel doch nur ein Scheingefecht. Aufgeweicht ist diese Regularität doch sowieso schon: „Hoppenheim“, „Aspirin“ Leverkusen, „VWfL“ Wolfsburg, „RoteBrühe“ Leipzig und bald auch Hannover „Kind-und-90“. Also: Was soll der Quatsch? Gleiches Recht für alle! Weg mit der „50+1“-Reglementierung! Denn: Es ist ja keiner gezwungen, einen Investor in den Verein lassen. St. Paulis Herr Rettig, nur so als Beispiel, müsste dem Ölmilliardär, der seine Kohle für Fußball auf den Kiez schaufeln möchte, die Türe ja erst gar nicht öffnen und könnte stattdessen bei Kumpel und Supermarkt-Chef Stanislawski nachfragen, ob er in der neuen Runde eine Bandenwerbung machen will.

Seltsam ist, dass so viele Traditionsvereine in den vergangenen Jahren abgestiegen sind – oft mehrmals bis zur Unkenntlichkeit in eine „Rübenliga“…

