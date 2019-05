Sind wir doch einmal ehrlich: Der Hauptgrund dafür, dass der Nachwuchs bei den Schiedsrichtern ausbleibt, ist doch das ständige Gemeckere und Gemotze auf den Wald- und Wiesensportplätzen. Gemeckert und gemotzt wurde zwar schon eh und je, allerdings hat sich der Umgangston verschärft. Was sich die Schiris Woche für Woche anhören müssen, ist oft mit dem Adjektiv „unflätig“ noch beschönigend beschrieben.

Deshalb fordere ich: Wehrt euch, Unparteiische! Ich plädiere dafür, dass die Schiedsrichter mit Süffisanz, Ironie, aber auch mit Bestimmtheit dem Gegackere der Protagonisten, vor allem aber den unsachlichen Verbaleskalationen der Zuschauer entgegentreten. Hier ein paar Beispiele:

Da ist der träge Abwehrspieler, der von der ersten Minute an „Abseits, Abseits!“ brüllt und den vor lauter Armheben nach dem Spiel ein übler Muskelkater plagen müsste. „En passant“ könnte der Spielleiter dem Defensivspieler flüstern: „Hey, Fünfer! Wenn du ein bisschen fixer hinten rausrücken würdest, wäre es wirklich Abseits. Du bist etwas zu lahm!“

Oder der pausbäckige Stürmer, der sich in den Zweikämpfen vor dem gegnerischen Tor dauernd gefoult sehen möchte und bei jedem Körperkontakt hinplumpst, als habe ihn ein Lkw angefahren. Er protestiert, lamentiert – und bringt es dann fertig, in der 82. Minute den Ball aus drei Metern am leeren Tor vorbei zu stumpen. „Siehste, Neuner! Hättest du vorher nicht so viel mit mir rumgesabbelt, hättest du vielleicht jetzt die Luft und Konzentration besessen, das Tor zu machen“, könnte hier der Schiedsrichter lässig einwerfen.

Trainer können auch zu lästigen Schmeißfliegen für Unparteiische werden. Dauernd sehen sie ihre Mannschaft durch „unterschiedliche Foulauslegung“ benachteiligt. Dann passiert es: Der Rechtsverteidiger, der schon in der 34. Minute wegen allzu plumpen Einsteigens die Gelbe Karte gesehen hatte, wird in der 76. Minute wegen eines erneuten Zu-spät-Kommens via Ampelkarte des Feldes verwiesen. Der Coach der betroffenen Mannschaft mault und mault, „niemals“ sei das „Gelb-Rot“ gewesen. Locker könnte da der Pfeifenmann zur Linie traben und dem Nörgler flüstern: „Du, Coach. Ich habe schon seit zehn Minuten gesehen, dass dein Verteidiger kurzatmig ist und dauernd zu spät kommt in den Zweikämpfen. Hättest du dich aufs Coachen konzentriert, anstatt mit mir rumzusabbern, hättest du das auch sehen können!“

Und wenn wir schon an der Seitenlinie sind, so wäre es durchaus denkbar, dass die Schiedsrichter auch den Ober-Motzern „hinter der Bande“, den Zuschauern, verbal entgegentreten. Wer jahrelang pfeift, der kennt ja seine Pappenheimer jenseits der weißen Kalklinie. Und wenn man so einen Proll deutlich als Ex-Aktiven und sogar als Vater eines Spielers ausmachen kann, dann wäre doch auch ein Einwurf dieser Art okay: „Hey, Alter! Anstatt dauernd mich zu kritisieren, könntest du mal deinen Jungen ins „hab Acht“ stellen. Der hat heute noch keinen Ball zum eigenen Mann gebracht. Außerdem: Du hast früher mehr Flurschaden verursacht als Fußball gespielt.“

Freilich: Mein revolutionärer Vorschlag wird bei den Schiedsrichtervereinigungen keinen Einzug halten (dürfen). Trotzdem: So manch scharfe Randbemerkung würde dem einen oder anderen rund um den Amateurfußball mal die Augen öffnen…

