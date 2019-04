Wem gehört die Trinkflasche?

Whats-App-Gruppen sind Fluch und Segen zugleich. Sie taugen perfekt für eine fixe Info „an alle“; sie sind aber auch dermaßen ätzend, wenn ein paar Unverbesserliche andauernd ihren Salbader los werden wollen. Welche Auswüchse es in Whats-App-Gruppen von Fußballmannschaften geben kann, haben wir an dieser Stelle schon einmal beleuchtet. Noch skurriler ist eine solche „Mitteilungs-Community“ aber bei den jüngsten Junioren-Mannschaften, in denen sich besorgte Eltern, meistens die Mütter, austauschen. An einem stinknormalen Trainingstag bei einer F-Jugend sieht das dann oft so ähnlich aus*:

Trainer (12.16 Uhr): Dran denken: Heute Training schon um 17 Uhr.

Mutter Sorgenmarie (12.17): Um 17.30 Uhr hat meine Wetter-App Regen gemeldet.

Mutter Vorsicht (12.58): Wenn es regnet, gehen die Kinder dann in die Halle?

Trainer (13.12): Nein, während eines Spieles kann es ja auch einmal regnen.

Mutter Vorsicht (13.17): Dann kommt Leon nicht, er hat eh schon ein wenig Schnupfen.

Mutter Volldampf (13.48): Ich gebe Marie eine Regenjacke mit.

Mutter Sorgenmarie (13.49): Oscar hat keine Regenjacke.

Mutter Zuverlässig (14.22): Janik schafft es nicht bis 17 Uhr, er wurde bis zum Zahnarzttermin mit den Hausaufgaben nicht fertig.

Mutter Sorgenmarie (14.23): Hattet ihr auch so Probleme mit Mathe? Oscar hat es auch fast nicht geschafft.

Mutter Zuverlässig (14.32): Ja.

Mutter Trickreich (14.44): Bei Youtube gibt es ein Video, wie man solche Aufgaben löst.

Mutter Volldampf (16.50 Uhr): Hilfe, Hilfe! Kann Marie jemand mitnehmen zum Sportplatz, mein Auto springt nicht an.

Mutter Vorsicht (16.52): Ich lass’ Leon ja nicht ins Training wegen des drohenden Regens.

Vater Superkicker (16.55): Habe Frederic schon abgegeben, aber ich hole Marie noch schnell.

Mutter Volldampf (16.56): Danke.

Trainer (18.43): In der Umkleide stehen noch rote Kickschuhe und eine Eintracht-Frankfurt-Trinkflasche.

Vater Superkicker (19.00): Die Schuhe gehören Frederic.

Mutter Trickreich (19.04): Wir vermissen die Schienbeinschoner von Kenan.

Trainer (19.06): Wie sehen die aus?

Mutter Sorgenmarie (19.07): Braucht nicht suchen. Oscar hat sie aus Versehen eingepackt. Sorry. Bringt sie das nächste Mal mit.

Mutter Trickreich (19.08): Danke.

Trainer (19.33): Zwischendurch mal wieder etwas Sportliches: Am Samstag ist F-Jugendspieltag in Guggeleshausen. Wir treffen uns um 12.45 Uhr zur Abfahrt am Sportheim. Dabei sind alle, die heute im Training waren.

Mutter Vorsicht (20.05): Darf Leon auch dazu? Er ist ja heute nur daheim geblieben, weil es regnen sollte.

Trainer (20.20): Hat es aber nicht.

Mutter Vorsicht (20.53): Sorry!

Mutter Sorgenmarie (20.54): Ach, lass Leon doch auch mitspielen…

Trainer (21.49): Okay. Wir sind ja ein Team!

Vater Superkicker (23.14): Wir kommen am Samstag direkt nach Guggeleshausen.

Trainer (0.04): Hauptsache, es kommen alle, und wir gewinnen.

Mutter Vorsicht (0.06): Aber die Kiddis sollen doch in erster Linie Spaß haben. Immer dieser Druck!

*Namen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit aktiven F-Junioren-Mannschaften sind reiner Zufall. Dazu haben wir aus ästhetischen Gründen auf sämtlicherlei Emoji-Gedöns verzichtet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019