Die Zeichen stehen auf Zukunft. Von einer „Vergreisung“ kann in der Gemeinde Ahorn keine Rede sein. Bauplätze schießen wie Pilze aus dem Boden, neue Kleinkindgruppen entstehen in den Kindergärten, und das Lernhaus mit seinen engagierten Pädagogen bekommt gar einen Erweiterungsbau.

Und der Zusammenhalt in der Gemeinde wird großgeschrieben – in Buch entsteht zum Beispiel gerade ein Dorfgemeinschaftshaus. Wenn dann auch noch die Bemühungen von Bürgermeister Elmar Haas zum vertakteten Halt der Regionalbahn in Eubigheim Früchte tragen, dann könnten in Ahorn eigentlich die Korken knallen.