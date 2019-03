Es ist ein Problem, das Creglingen seit seiner „Gründung“ 1972 begleitet: Wie verteile ich das wenige Geld auf die vielen Ortschaften möglichst gerecht, ohne dabei den Kernort zu vernachlässigen? Der Konflikt schwelt seit Anfang an, und in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates kam er deutlich zum Ausdruck. Muss der Kernort zugunsten der Dörfer zurückstehen?

Das Kulturzentrum Romschlössle, der Gewerbehof, die erste Stadtsanierung und deren Erweiterung, das Baugebiet Schafgärten, das Gewerbegebiet Äckerbrunnen: Das alles sind Beispiele für erhebliche Investitionen in die Kernstadt. Und doch fließt unter dem Strich – das Schulzentrum als allgemeine Einrichtung einmal weggelassen – wohl mehr Geld in die Stadtteile, da sie zwei Drittel der Gesamt-Einwohner stellen. Wenn man so will, ist das ein Geburtsfehler der Gemeindereform, an dem noch heute die „Kinder“ leiden.

In Zukunft soll mit der Stadtsanierung ein klarer Schwerpunkt in der Kernstadt gelegt werden – wenngleich der Start holprig war. Denn schon im vergangenen Juli sollte eine öffentliche Stadtbegehung mit einem Architekten erfolgen – passiert ist bisher nichts. Auch das Planungsbüro steht noch nicht fest. „Es wird Zeit, dass sich was dreht“, hat Herbert Grönemeyer zur Fußball-WM getextet – das muss man auch der Stadtsanierung wünschen, denn Creglingen braucht neue Impulse, wenn es seine Attraktivität nicht ganz aufs Spiel setzen will.

Dass ein kleiner Teil des Gemeinderats der Stadtverwaltung bei der Verabschiedung des Haushalts die gelbe Karte gezeigt hat, verwundert zwar in seiner Deutlichkeit, aber es zeigt, dass auch die Bürgervertreter das Gefühl beschleicht, es gehe mit Creglingen zu langsam voran. Wobei auch Selbstkritik angebracht wäre, denn schließlich hat der Gemeinderat die Möglichkeit, der Verwaltung mehr Druck zu machen. Er muss sie nur nutzen.

