25 Schüler stellten sich der Herausforderung und haben sie gemeistert

Krautheim.Beim „Preliminary English Test“ (PET) der Universität Cambridge hat die Realschule Krautheim erneut hervorragend abgeschnitten. Zielgruppe dieser anspruchsvollen, international anerkannten Qualifikation sind Schüler mit sehr guten Englischkenntnissen der 9. Klasse der Realschule.

In Krautheim haben sich 25 Schüler des Jahrgangs dieser Herausforderung gestellt. Beeindruckend war auch das Ergebnis: Erstmals seit der Durchführung haben alle Teilnehmer der Realschule Krautheim gemäß dem „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen“ das ranghöhere B1-Level erreicht. Besonders erfreulich war, dass in diesem Jahr drei Schüler die Prüfung mit Auszeichnung („pass with distinction“) und acht mit besonders guter Leistung („pass with merit“) bestanden haben. Das sind aus der Klasse 9a Alicia Breitenbach, Lea Frank, Lucy Imhof (pass with distinction), Klara Köhler, Cara Krug, Maximilian Makowiecki (pass with merit), Viktoria Roth (pass with merit), Carolin Rudolph, Lea Zürn und Leandro Zürn.

In der Klasse 9b haben Tom Baumann, Jacqueline Deuser (pass with merit), Katharina Diemer, Lea Krämer (pass with distinction) und Valeria Schmidt (pass with merit) bestanden. In der Klasse 9c waren es Celina Hein, Selina Heinz (pass with merit), Anna Hügel, Lea Kadereit, Anne Möhler (pass with merit), Colin Ondrasch (pass with merit), Greta Reichert, Marius Stippinger, Niklas Wachter (pass with merit) und Hendrik Nied (pass with distinction).

In den vergangenen 16 Jahren haben über 500 Schüler an der Cambridge-Prüfung teilgenommen, etwa die Hälfte aller Neuntklässler der Schule. Die guten Englischkenntnisse sind nach Meinung der Organisatoren André Albrecht und Rolf Bächle auch auf das bilinguale Profil der Schule zurückzuführen, denn ab der siebten Klasse wird der Erdkundeunterricht bilingual, also zweisprachig und dabei überwiegend in Englisch durchgeführt.

Auch in den kommenden Jahren sollen die Schüler zur Teilnahme an der Cambridge-Prüfung ermuntert werden, zeigt sie doch neben dem hohen Leistungsstand der Schüler auch die Bereitschaft, sich anspruchsvollen Aufgaben zu stellen.

Unter dem Motto „Fördern und Fordern“ wird Schülern an der Realschule, die Leistungsprobleme haben, Unterstützungskurse angeboten, besonders leistungsfähigen und leistungsbereiten Schülern soll jedoch auch die Gelegenheit gegeben werden, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Seit 2008 belohnt die Schule auch durch die Verleihung eines „5-Sterne-Zertifikats Englisch“ besonders engagierte Schüler, wobei neben der erfolgreichen Teilnahme an der „PET-Prüfung“ folgende Leistungen vorausgesetzt werden: Vorstellung einer englischsprachigen Lektüre im Unterricht, Teilnahme am obligatorischen bilingualen Unterricht und an einer Englisch-AG für besonders begabte Schüler sowie mindestens die Note „gut“ in Englisch. Durch Rückmeldungen aus der Wirtschaft, besonders von den Bildungspartnern der Realschule, weiß man, dass diesen Qualifikationen bei der Bewerbung von Schulabgängern große Bedeutung zugemessen wird.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019