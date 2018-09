44-Jähriger mit Promille am Steuer

Krautheim.Appetit hatte ein alkoholisierter 44-Jähriger am Samstagabend. Nachdem er sich in einem Bistro in Krautheim mit Essen versorgt hatte, torkelte der Mann zur Überraschung eines Zeugen zu seinem Fahrzeug und nahm hinter dem Steuer Platz. Dann fuhr er davon. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen und alarmierte die Polizei, die den alkoholisierten Mann daraufhin zu Hause antraf. Er hatte circa drei Promille im Blut. Sein Abendessen musste der 44-Jährige erstmal unterbrechen und die Beamten für eine Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Wie sich herausstellte hatte der Mann schon seit Jahren keine Fahrerlaubnis mehr. Er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

