„Aldegraude“ feiert sein 40. Straßenfest

Altkrautheim.„Aldegraude“ feiert: Drei Tage lang, vom Freitag, 9. August, bis Sonntag, 11. August, ist Gaudi angesagt. Wie jedes Jahr steigt auch diesen Sommer das Straßenfest am zweiten Augustwochenende. Doch dieses Jahr ist es etwas ganz besonders. Das Straßenfest findet mittlerweile schon zum 40. Mal statt.

Auftakt mit Fassanstich

Los geht’s am Freitag ab 19 Uhr mit dem Fassanstich, umrahmt von der Ortskapelle Altkrautheim mit ihrer extra für das Fest gegründeten Kapelle. Im Anschluss heizt „DJ Fox“ ein. Am Samstagabend spielt ab 19 Uhr die Liveband „The Uniques“. Am Sonntag heißt es früh raus aus den Federn, denn der Tag beginnt mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr, der von der „Stadtkapelle Krautheim“ begleitet wird. Es folgt ab 11.30 Uhr ein Mittagstisch.

Ab 13 Uhr ist dann für jede Altersgruppe etwas geboten; ob Spielstraße für die Kleinen oder Kaffee und Kuchen für die etwas Älteren. Ab 16 Uhr sorgt der „Jagsttalbuan“ für gute Unterhaltung bis in den späten Abend hinein. Natürlich ist für die Verpflegung unserer Gäste gut gesorgt. Neben dem Üblichen gibt es in Altkrautheim kulinarische Leckerbissen wie Grünkernküchle, Schaschliktopf oder auch den einheimischen „Aldegraudemer“. Für die Erfrischung an den heißen Tagen gibt es neben Bier und vielen alkoholfreien Getränken auch Cocktails und exotische Getränke an der Caipibar.

Entstanden aus dem Dekanatsfest

Entwickelt hat sich das beliebte Altkrautheimer Straßenfest aus dem Dekanatsfest im Jahr 1980. Seither organisiert die KLJB Aldegraude das traditionelle Fest. Aber alleine könnte das Fest nicht bestehen, ohne Zustimmung und Unterstützung der Anwohner könnte es nicht stattfinden. Ohne den tatkräftigen Einsatz der zahlreichen Helfer wäre die Durchführung nicht möglich.

