Andreas Müller wurde die Prokura erteilt

Krautheim.Die Volksbank Krautheim hat seit dem 2. Mai einen neuen Prokuristen. Andreas Müller wurde vom Vorstand der Bank die Prokura erteilt. Seit Januar ist er als Betriebsbereichsleiter vorrangig für das Rechnungswesen und das sehr komplexe Gebiet der Banksteuerung zuständig.

Andreas Müller begann bei der Volksbank Krautheim 1993 die Ausbildung zum Bankkaufmann und sammelte nach erfolgreichem Abschluss im Schalterverkehr und in der Kundenberatung umfangreiche Erfahrungen. So konnte er zeitnah die Zweigstellenleitung für das Geschäftsgebiet in Ravenstein übernehmen und war gleichzeitig für anspruchsvolle Kundenberatungen in der Hauptstelle zuständig. Berufsbegleitend absolvierte er als Bankfachwirt das Bankbetriebswirtsstudium und bildete sich ständig weiter bis zur Verleihung des akademischen Grades „Bachelor of Finance and Management (B.Sc)“.

Bereits 2012 konnte ihm dann die Leitung des Marktbereiches für die Gesamtbank auch wegen seiner fachlichen Qualifikation und seines großen Engagements übertragen werden.