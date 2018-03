Angeregte Gespräche geführt

Anzeige

„Somit sind wir der gesetzlichen Pflicht nicht nur in vollem Umfang durch die Veranstaltung nachgekommen“, so Harald Endreß, Geschäftsführer der ZEAG Erneuerbare Energien GmbH in einer Pressemitteilung, „durch die große Umweltverträglichkeitsprüfung gehen wir freiwillig über den rein formell geforderten Rahmen hinaus.“ Um allen Interessierten die Gelegenheit zu bieten, sich individuell bei den Fachleuten über alle relevanten Themen zu informieren und dann weitere Fragen stellen zu können, wählte die ZEAG als Format eine Kombination aus Marktplatz-Infoständen und anschließender Gesprächsrunde.

Der Abend stand nach der Mitteilung der ZEAG im Zeichen angeregter Gespräche. Eine Bürgerin nutzte die Gelegenheit, ihre Fragen und Anregungen schriftlich zu formulieren und einzureichen. Diese werden in die Planungen einbezogen und auch an die zuständige Genehmigungs-Behörde weitergeleitet. Im weiteren Verlauf des Verfahrens steht unter anderem der „Erörterungstermin“, zu dem das Landratsamt öffentlich einladen wird. Bei diesem Anlass werden die bis dahin eingegangenen Fragen gesammelt beantwortet.

Die geplanten drei Windenergieanlagen sollen laut Auskunft der ZEAG bald umgerechnet 9000 Haushalte mit Strom versorgen. Der erwartete Stromertrag soll sich auf rund 28 Millionen Kilowattstunden pro Jahr belaufen – bei einer CO2-Emissionseinsparung von rund 32 000 Tonnen pro Jahr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.03.2018